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ADDED : நவ 19, 2026 10:26 PM
கோவை: சீரற்ற இதய துடிப்பு பாதிப்பை தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்து குணப்படுத்தும் வகையில், அவினாசி ரோட்டில் உள்ள கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனையில், வரும் 26ம் தேதி வரை சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.
ஆரோக்கியமான ஒருவரின் இதயம் நிமிடத்திற்கு, 60 – 100 முறை சீராக துடிக்கும். இதயத்தில் ஏற்படும் மின்சார சமிக்ஞைகளில் தடங்கல் ஏற்படும்போது, இதயத் துடிப்பு இயல்பை விட மிக வேகமாகவோ, மிக மெதுவாகவோ அல்லது ஒழுங்கற்ற முறையிலோ துடிக்க தொடங்கும். இதுவே மருத்துவ மொழியில் 'அரித்மியா' எனும் சீரற்ற இதயத்துடிப்பு எனப்படுகிறது.
வயது முதிர்வு, உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், தைராய்டு குறைபாடு, தூக்கமின்மை மற்றும் அதிகப்படியான புகை, மதுப்பழக்கம் ஆகியவை இப்பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. ஆரம்பத்திலேயே இதற்கு உரிய சிகிச்சை பெறாவிட்டால், பக்கவாதம், திடீர் இதய செயலிழப்பு போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
பரிசோதனை அவசியம்
காரணமின்றி ஏற்படும் தொடர்ச்சியான உடல் களைப்பு மற்றும் சோர்வு, அடிக்கடி தலைசுற்றல் அல்லது மயக்கம் வருவது போன்ற உணர்வு, இதயம் மிக வேகமாகத் துடிப்பது அல்லது ஒரு துடிப்பு விடுபடுவது போன்ற படபடப்பு, சிறிய வேலை செய்தாலே மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவது, மார்பு பகுதியில் வலி அல்லது அழுத்தம் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை பெறுவது அவசியம்.
முகாமின் சிறப்பம்சங்கள்
நவ., 26ம் தேதி வரை நடக்கும் இம்முகாமிற்கு, காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை பொதுமக்கள் வந்து சிகிச்சை பெறலாம். இங்கு இதயத் துடிப்பு பாதிப்புகளைத் துல்லியமாகக் கண்டறியும் இ.சி.ஜி., மற்றும் எக்கோ பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.
மேலும், இதயத் துடிப்பு மாறுபாட்டிற்குக் காரணமாக அமையும் தைராய்டு, ஹீமோகுளோபின், பொட்டாசியம் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டை அறியும் கிரியேட்டினின் ஆகிய ரத்த பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அத்துடன், இதயத் துடிப்பு சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்களின் நேரடி ஆலோசனையும் வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, சாதாரண படபடப்பு என அலட்சியப்படுத்தாமல், அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் இம்முகாமில் பங்கேற்று பயனடையலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு 74188 87411 என்ற எண்ணிலோ அல்லது மருத்துவமனைக்கு நேரிலோ சென்று தகவல் பெறலாம்.