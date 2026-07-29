சட்டவிரோதமாக குடிநீர் வினியோகம்: ராசிபாளையம் ஊராட்சி மக்கள் புகார்
சட்டவிரோதமாக குடிநீர் வினியோகம்: ராசிபாளையம் ஊராட்சி மக்கள் புகார்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
சூலுார்: ராசிபாளையம் ஊராட்சிக்கு வரும் குடிநீரை, முத்துக் கவுண்டன்புதுார் ஊராட்சிக்கு மாற்றி முறைகேடு செய்வதாக, மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
சூலுார் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட ராசிபாளையம், முத்துக் கவுண்டன்புதுார் ஆகியவை, அடுத்தடுத்து உள்ள ஊராட்சிகளாகும். இந்நிலையில், ராசிபாளையம் ஊராட்சிக்கு செல்லும் குடிநீர், முறைகேடாக முத்துக்கவுண்டன்புதுார் ஊராட்சிக்கு வழங்கப்படுவதாக மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து பொதுமக்கள் திரண்டு, ராசிபாளையம் ஊராட்சி செயலாளரிடம் புகார் மனு அளித்தனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'ராசி பாளையம் ஊராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் கட்டமைப்பில் இருந்து, முறைகேடாக, முத்துக் கவுண்டன்புதுார், காளியாபுரம் ஆகிய ஊர்களுக்கும், தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் முறைகேடாக குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. எங்கள் ஊருக்கு வரவேண்டிய குடிநீர் சட்டவிரோதமாக திருப்பி விடப்படுவதால், எங்களுக்கு போதிய குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. அதனால், கடும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளோம். இதுகுறித்து கள ஆய்வு செய்து, முறைகேடாக குடிநீர் செல்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.