UPDATED : நவ 20, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:52 PM
வால்பாறை: தேசிய நுாலக வாரவிழாவையொட்டி, வால்பாறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி நுாலகத்தில் நடந்த நுாலக வார விழாவுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவன்ராஜ் தலைமை வகித்தார். விழாவில் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு, விரும்பிய நுால்களை படித்தனர்.
ஆசிரியர்கள் பேசுகையில், ‘அறிவு சார்ந்த நல்ல புத்தகங்களை தேர்வு செய்து மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் மொபைல்போனில் நேரத்தை வீணடிக்காமல், நுாலத்தில் உள்ள எண்ணற்ற நுால்களை படித்து பயன்பெற வேண்டும்.
‘குறிப்பாக, நாட்டு நடப்புக்களை உடனடியாக தெரிந்து கொள்ள அன்றாடம் செய்தித்தாள்களை தவறாமல் படிக்க வேண்டும். போட்டித்தேர்வுக்காக படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நுாலகங்களில் தேவையான வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நுாலகத்தை பயன்படுத்தி, வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும்,’ என்றனர்.