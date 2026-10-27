மாணவர்களிடம் வாசிப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும்: கவர்னர் விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பேச்சு
மாணவர்களிடம் வாசிப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும்: கவர்னர் விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பேச்சு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:14 PM
கோவை: ''மாணவர்களிடம் வாசிப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும்,'' என, கோவையில் நடந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இலக்கிய கூட்டத்தில், தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பேசினார்.
கோவையை சேர்ந்த, 'தி வெராந்தா கிளப்' சார்பில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இலக்கிய கூட்டம் அக்., 24, 25ம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
இந்தியா முழுதும் இருந்து ஆன்மிகம், கலாசாரம், வரலாறு, ராணுவம் உள்ளிட்ட பல துறைகளை சேர்ந்த 34 பேச்சாளர்கள் பங்கேற்றனர். சிறுதுளி அமைப்பின் நிர்வாக அறங்காவலர் வனிதா மோகன், இதயங்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன், ரத்தினம் குழும தலைவர் மதன் செந்தில் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சேவையில் ஈடுபடும் ஏழு பேருக்கு கவர்னர் அர்லேக்கர் விருது வழங்கி கவுரவித்தார்.
ராணுவம், பயங்கரவாதம் நக்சல் தடுப்பு தொடர்பான, 10 புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன.
கவர்னர் விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் பேசுகையில், ''அதிக புத்தகங்கள் வெளியாக வேண்டும். புதிய வாசகர்களை உருவாக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு பாட திட்டங்களை கடந்து வாசிப்பை ஊக்குவிக்க வேண்டும். விக்சித் பாரத் 2047 என்பது பொருளாதார வளர்ச்சியாக மட்டுமல்லாமல், இலக்கியம், கல்வி, மருத்துவம், சமூகம் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய முன்னேற்றமாக இருக்க வேண்டும்,'' என்றார்.