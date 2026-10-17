(ரெசிபி 1) – பச்சை பயிறு பக்கோடா

ADDED : அக் 17, 2026 04:29 AM
மூங் தால் பக்கோடா பெரும்பாலும் மாலை சிற்றுண்டிக்கு ஒரு பொருத்தமான ரெசிபி ஆகும். இதை செய்வது மிகவும் எளிதானது மற்றும் நீங்கள் மாலையில் டீ அல்லது காபியுடன் சேர்த்து சாப்பிட ஒரு சுவையான சிற்றுண்டியாக இருக்கும். மேலும் மழை காலத்தில் சூடாக செய்து சாப்பிட இது ஒரு சூப்பர் ரெசிபி ஆகும்.
இந்த ருசியான பக்கோடா இந்தியாவின் வடக்கு பகுதிகளில் மூங் தால் பாஜியா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் கிழக்கு இந்திய பகுதிகளில் இது டேலர் போரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பக்கோடாக்கள் சூடாகவும் கிரிஸ்பியாகவும் இருக்கும் போது மிக சுவையாக இருக்கும்.
இந்த பக்கோடா வெளிப்புறத்தில் கிரிஸ்பியாகவும், உள்புறத்தில் மென்மையாகவும் இருக்கும். இதை செய்வது எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலைகள்தேவையான அளவு பூண்டு விழுதுதேவையான அளவு இஞ்சி விழுது3 பச்சை மிளகாய்கள்தேவையான அளவு சமையல் எண்ணெய்தேவையான அளவு உப்பு1 ஸ்பூன் மல்லி விதைகள் (தனியா)1 கப் பச்சை பாசிப்பருப்புசெய்முறை:ஒரு பாத்திரத்தில் பச்சை பயிறு / மூங் தால் சேர்த்து மூன்றில் இருந்து நான்கு மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும். பின்பு ஊறவைத்த பச்சை பயிறு, பச்சை மிளகாய் மற்றும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆகியவற்றை மிக்சியில் சேர்த்து கெட்டியாக கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.பிறகு அரைத்து வைத்துள்ள பச்சை பயிறு கலவையில் வெங்காய தாள், பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, உப்பு, அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.ஒரு கடாயில் சிறிது எண்ணெய் சேர்த்து சூடாக்கவும். எண்ணெய் சூடானதும், பக்கோடா கலவையை எண்ணையில் போட்டு பொன்னிறமாக மாறும் வரை பொறித்து எடுக்கவும். இந்த சுவையான மூங் தால் / பச்சை பயிறு பக்கோடாவை சட்னி அல்லது சாஸுடன் சேர்த்து ஒரு மாலை சிற்றுண்டியாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பரிமாறவும்.