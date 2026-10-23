(ரெசிபி 1) முந்திரி அல்வா

ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
முந்திரி அல்வா அதிக சுவை மிக்க ஒரு ரெசிபி ஆகும். இதை தயாரிக்க நீங்கள் சிரமப்பட தேவையில்லை. காஜூ/முந்திரி அல்வா செய்வது மிகவும் எளிது. முந்திரி அல்வா என்பது ஒரு இந்திய இனிப்பு வகையாகும். மேலும் இது இந்தியாவின் வடக்குப் பகுதியிலிருந்து தோன்றியது.
இந்த சுவையான முந்திரி அல்வா முந்திரி தூள் மற்றும் சர்க்கரை பாகு கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. மேலும் இது அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இனிப்பு வகையாகும். இந்த சுவையான அல்வாவை தயாரிப்பது எப்படி என்று இந்த பதிவில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
1/2 கப் நெய்
1/2 கப் கோதுமை மாவு
3 1/2 கப் தண்ணீர்
குங்குமப்பூ சிறிது
பாதாம் பருப்பு – 15
ஏலக்காய் – 5
1 கப் முந்திரி
1 கப் சர்க்கரை
செய்முறை:
ஒரு மிக்சியில் முந்திரிப் பருப்பைச் சேர்த்து அதை நன்கு பொடியாக அரைத்து வைத்து கொள்ளவும். ஒரு வாணலியில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும். தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பித்தவுடன் சர்க்கரை சேர்க்கவும். தண்ணீரை 4-5 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடவும். கொதிக்கும் தண்ணீரிலே துளி குங்குமப்பூ சேர்க்கவும்.
ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாயில் அரை கப் நெய் சேர்க்கவும். நெய் உருகியவுடன் கோதுமை மாவு சேர்த்து நன்கு கிளறவும். கட்டிகள் எதுவும் உருவாகாமல் இருக்க காய் விடாமல் கிளறவும். ஒரு நிமிடம் கழித்து அதில் முந்திரி தூள் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். நெய் பிரிய தொடங்கும் வரை இதை குறைந்த தீயில் சமைக்கவும்.
பின்பு இதில் சர்க்கரை பாகை சேர்த்து தொடர்ந்து கிளறவும். கடைசியாக அதில் சிட்டிகை ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கிளறி சூடாக பரிமாறவும்.