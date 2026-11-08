(ரெசிபி 1) பொரிவிளங்காய் உருண்டைசெய்னது எப்படி?

ADDED : நவ 07, 2026 04:29 AM
தேவையான பொருட்கள்புழுங்கல் அரிசி – 1 கப்பாசிப்பருப்பு – அரை கப்பொட்டுக்கடலை – அரை கப்வேர்க்கடலை – அரை கப்எள் – கால் கப்வெல்லம் – 1½ கப்சுக்கு – 1 டீஸ்பூன்ஏலக்காய் – 4நெய் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்தேங்காய் துருவல் – கால் கப்தண்ணீர் – தேவையான அளவுசெய்வது எப்படி?முதலில் புழுங்கல் அரிசியை சுத்தம் செய்து, ஈரம் இல்லாமல் நன்றாக உலர்த்திக் கொள்ள வேண்டும்.
அகலமான வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அரிசியை மிதமான தீயில் சேர்த்து வாசனை வரும் வரை வறுக்க வேண்டும். அரிசி லேசாகப் பொரிந்து, மொறுமொறுப்பான தன்மை வந்ததும் தனியாக எடுத்து ஆறவிடவும்.அதே வாணலியில் பாசிப்பருப்பைச் சேர்த்து லேசாக பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும். பின்னர் பொட்டுக்கடலை, வேர்க்கடலை மற்றும் எள்ளை தனித்தனியாக வறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பொருளையும் அதிகமாக வறுக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிக தீயில் வறுத்தால் பருப்பு மற்றும் எள்ளின் இயற்கையான மணம் மாறிவிடும்.வறுத்த பொருட்கள் அனைத்தும் நன்றாக ஆறியதும், மிக்ஸியில் போட்டு மாவாக அரைக்க வேண்டும். முழுவதுமாக நைசாக அரைப்பதைவிட, லேசான கொரகொரப்புடன் இருக்கும் வகையில் அரைத்தால் உருண்டையில் நல்ல பதமும் சுவையும் கிடைக்கும். அதனுடன் சுக்கு மற்றும் ஏலக்காய் பொடியைச் சேர்த்து கலந்து வைக்கவும்.அடுத்து வெல்லத்தை சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு சூடாக்க வேண்டும். வெல்லம் முழுவதுமாக கரைந்ததும் வடிகட்டி, மீண்டும் அடுப்பில் வைத்து பாகு காய்ச்ச வேண்டும். உருண்டை தயாரிப்பில் முக்கியமானது வெல்லப்பாகின் பதம்தான். பாகு சரியான பதத்திற்கு வரவில்லை என்றால் உருண்டை பிடிக்காது; அதிகமாக காய்ச்சினாலும் கலவை கடினமாகிவிடும்.பாகு கெட்டியாகத் தொடங்கியதும் சிறிதளவு பாகை எடுத்து குளிர்ந்த தண்ணீரில் விட வேண்டும். அதை கையில் எடுத்து உருட்டிப் பார்த்தால் ஒன்றாகத் திரளும் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். அந்தப் பதம் வந்ததும் அடுப்பை அணைத்து, அதில் சிறிதளவு நெய் சேர்க்கலாம்.மற்றொரு பாத்திரத்தில் தயாராக வைத்திருக்கும் தானிய மாவை போட்டு, அதனுடன் வறுத்த தேங்காய் துருவலைச் சேர்க்கவும். சூடான வெல்லப்பாகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி, கரண்டியால் நன்றாகக் கிளற வேண்டும். பாகு முழுவதும் மாவுடன் கலந்ததும், கலவை சிறிது சூடு குறையும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.கை பொறுக்கும் அளவுக்கு சூடு குறைந்ததும், உள்ளங்கைகளில் சிறிது நெய் தடவிக் கொண்டு கலவையை சிறு பகுதிகளாக எடுத்து உருண்டைகளாகப் பிடிக்கலாம். உருண்டை பிடிக்கும்போது கலவையை நன்றாக அழுத்தி ஒன்றாகச் சேர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில் ஆறிய பிறகு உதிர்ந்து போக வாய்ப்பு உள்ளது.