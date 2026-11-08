(ரெசிபி 2) செட்டிநாடு மிளகு சிக்கன்

ADDED : நவ 07, 2026 04:29 AM
தேவையான பொருட்கள்சிக்கன் – ½ கிலோசின்ன வெங்காயம் – 15பெரிய வெங்காயம் – 1தக்காளி – 1இஞ்சி – சிறிய துண்டுபூண்டு – 8 பல்கறிவேப்பிலை – 2 கொத்துமஞ்சள்தூள் – ¼ டீஸ்பூன்உப்பு – தேவையான அளவுஎண்ணெய் – 3 டேபிள்ஸ்பூன்
வறுத்து அரைக்க:மிளகு – 1½ டேபிள்ஸ்பூன்சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்சோம்பு – 1 டீஸ்பூன்காய்ந்த மிளகாய் – 3மல்லி விதை – 1 டேபிள்ஸ்பூன்பட்டை – சிறிய துண்டுகிராம்பு – 3ஏலக்காய் – 2
செய்வது எப்படி?முதலில் சிக்கனை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, அதில் மஞ்சள்தூள் மற்றும் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கலாம். இதனால் சிக்கனில் மசாலாவின் சுவை நன்றாகப் பிடிக்கும்.அடுத்து மிளகு, சீரகம், சோம்பு, காய்ந்த மிளகாய், மல்லி விதை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆகியவற்றை ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் இல்லாமல் அல்லது மிகக் குறைந்த தீயில் லேசாக வறுக்க வேண்டும். மசாலா கருகாமல் பார்த்துக்கொள்வது முக்கியம். நல்ல மணம் வந்ததும் அடுப்பை அணைத்து, மசாலாவை ஆறவிடவும்.ஆறிய மசாலாவை மிக்ஸியில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மிளகின் சுவை தெளிவாகத் தெரிய வேண்டும் என்பதால், இதை மிகவும் நைசாக அரைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.அடுத்து அகலமான வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கறிவேப்பிலை சேர்க்கவும். பின்னர் பொடியாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பெரிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து வதக்க வேண்டும். வெங்காயம் லேசாக பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கினால் சிக்கனுக்கு நல்ல அடிப்படை சுவை கிடைக்கும்.அதனுடன் நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும். பின்னர் நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து நன்றாகக் குழையும்வரை வதக்க வேண்டும். தக்காளி முழுவதுமாக மசிந்த பிறகு தயாராக வைத்திருக்கும் மிளகு மசாலாவைச் சேர்த்து சிறிது நேரம் கிளறவும்.மசாலா எண்ணெயுடன் நன்றாக கலந்ததும், ஊறவைத்த சிக்கனைச் சேர்த்து மிதமான தீயில் கிளற வேண்டும். சிக்கனில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் என்பதால் ஆரம்பத்தில் அதிக தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டாம். சில நிமிடங்கள் மூடி வைத்து வேகவிட்டால் சிக்கன் தன்னுடைய ஈரப்பதத்திலேயே வேகத் தொடங்கும்.சிக்கன் பாதியளவு வெந்ததும் தேவையான அளவு சூடான தண்ணீர் சேர்த்து மூடி வைத்து வேகவிடலாம். குழம்பு அதிகமாக வேண்டுமா அல்லது வறுவல் பதத்தில் வேண்டுமா என்பதைப் பொறுத்து தண்ணீரின் அளவை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.சிக்கன் முழுமையாக வெந்ததும் மூடியைத் திறந்து மிதமான தீயில் சில நிமிடங்கள் கொதிக்கவிட வேண்டும். எண்ணெய் லேசாகப் பிரிந்து மசாலா சிக்கனுடன் நன்றாகப் படிந்ததும் இறுதியாக சிறிதளவு கறிவேப்பிலை சேர்த்து அடுப்பை அணைக்கலாம்.