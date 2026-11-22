UPDATED : நவ 21, 2026 03:50 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:27 AM
தேவையான பொருட்கள்:
காளான் - 250 கிராம்பெரிய வெங்காயம் - 2தக்காளி - 2பச்சை மிளகாய் - 2இஞ்சி - சிறிய துண்டுபூண்டு - 6 பல்கறிவேப்பிலை - சிறிதளவுகொத்தமல்லித்தழை - சிறிதளவுஎண்ணெய் - 3 டேபிள்ஸ்பூன்உப்பு - தேவையான அளவுமஞ்சள்தூள் - ¼ டீஸ்பூன்
வறுத்து அரைக்க:
மிளகு - 1½ டீஸ்பூன்சீரகம் - 1 டீஸ்பூன்சோம்பு - ½ டீஸ்பூன்வரமிளகாய் - 2தனியா - 1 டீஸ்பூன்பட்டை - சிறிய துண்டுகிராம்பு - 2
செய்முறை:
முதலில் காளானை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து, சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். காளானை நீரில் நீண்ட நேரம் ஊறவைக்காமல், தேவையான அளவு மட்டும் கழுவி உடனடியாகப் பயன்படுத்துவது நல்லது. சுத்தம் செய்த காளானில் சிறிதளவு மஞ்சள்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து தனியாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.
அடுப்பில் ஒரு சிறிய கடாயை வைத்து எண்ணெய் இல்லாமல் மிளகு, சீரகம், சோம்பு, தனியா, வரமிளகாய், பட்டை, கிராம்பு ஆகியவற்றை மிதமான தீயில் வறுக்க வேண்டும். மசாலாக்கள் கருகாமல், நல்ல வாசனை வரும் வரை வறுத்தால் போதும். அவை ஆறியதும் மிக்ஸியில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அடுத்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கறிவேப்பிலை சேர்க்கவும். பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்க வேண்டும். பின்னர் நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
தக்காளியைப் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து நன்றாகக் குழைய விட வேண்டும். தக்காளி நன்றாக வதங்கியதும் மஞ்சள்தூள் மற்றும் அரைத்து வைத்துள்ள மிளகு மசாலாவைச் சேர்க்க வேண்டும். மசாலா அடிப்பிடிக்காமல் இருக்க சிறிதளவு தண்ணீர் தெளித்து நன்றாகக் கிளறவும்.
இப்போது சுத்தம் செய்து வைத்துள்ள காளான் துண்டுகளைச் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட வேண்டும். காளானில் இயற்கையாகவே தண்ணீர் வெளியேறும் என்பதால் அதிகமாக தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. கடாயை மூடி மிதமான தீயில் 7 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை வேகவிடலாம்.
காளான் வெந்ததும் மூடியைத் திறந்து, அதிகமாக இருக்கும் தண்ணீர் வற்றும் வரை கிளறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். மசாலா காளான் துண்டுகளில் நன்றாகப் படிந்து, எண்ணெய் சிறிது பிரிந்து வரும்போது அடுப்பை அணைக்கலாம். இறுதியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லித்தழையைத் தூவி பரிமாறலாம்.