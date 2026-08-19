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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ (ரெசிபி 2) கர்நாடகா ஸ்டைல் கோழிச்சாறு

(ரெசிபி 2) கர்நாடகா ஸ்டைல் கோழிச்சாறு

(ரெசிபி 2) கர்நாடகா ஸ்டைல் கோழிச்சாறு

ADDED : ஆக 15, 2026 02:20 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 02:20 PM

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தேவையான பொருட்கள்:1 ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய்1 ஸ்பூன் கருப்பு மிளகு1/2 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக விதைகள்1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதைகள்6 கிராம்புகள்1/2 அங்குல இலவங்கப்பட்டை துண்டு1/8 ஸ்பூன் வெந்தய விதைகள்1 ஸ்பூன் சீரக விதைகள்அரை வெங்காயம் ( கால் கப் )10 பச்சை மிளகாய்கள்1 அங்குல துண்டு இஞ்சி, நறுக்கியது10 பூண்டு பற்கள்1/2 கப் புதிதாக துருவிய தேங்காய்1/4 கப் நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகள்3 ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய்2 கொத்து கறிவேப்பிலை1 வெங்காயம், நறுக்கியது (சுமார் 1/2 கப் )2 தக்காளி, நறுக்கியது1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள்1 ஸ்பூன் உப்புஎலும்புடன் கூடிய 500 கிராம் கோழிசெய்முறை:ஒரு வாணலியை எடுத்து, அதில் ஒரு ஸ்பூன்வேர்க்கடலை எண்ணெய் மற்றும் உலர்ந்த மசாலாப் பொருட்களைச் சேர்க்கவும்.

பூண்டு மற்றும் இஞ்சியையும் சேர்த்து, மசாலாப் பொருட்களின் நறுமணம் வரும் வரையிலும், பூண்டு பழுப்பு நிறமாகும் வரையிலும் 3-4 நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் வறுக்கவும். அதிக தீயில் வறுக்க வேண்டாம், ஏனெனில் மசாலாப் பொருட்கள் எளிதில் கருகிவிடும். மசாலாப் பொருட்களை வறுக்கும்போது, ​​குறைந்த தீயில் மெதுவாக வறுப்பதே முக்கியம். ஆற வைப்பதற்காக ஒரு தட்டில் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.அதே வாணலியில் வெங்காயம் மற்றும் பச்சை மிளகாய்களைச் சேர்க்கவும். உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய்களின் அளவை சரிசெய்துகொள்ளவும். வெங்காயம் மென்மையாகும் வரை சில நிமிடங்கள் வதக்கவும். எடுத்து ஆற வைக்கவும். அதே வாணலியில் புதிதாக துருவிய தேங்காய் மற்றும் கொத்தமல்லி இலைகளைச் சேர்க்கவும். இலைகள் வாடும் வரை சில வினாடிகள் வதக்கவும். ஆற வைக்கவும்.அனைத்துப் பொருட்களையும் சுமார் ஒரு கப் தண்ணீருடன் சேர்த்து, வழவழப்பான விழுதாக அரைக்கவும். அனைத்துப் பொருட்களையும் மிகவும் நைசான விழுதாக அரைப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதைத் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.ஒரு பிரஷர் வாணலியை எடுத்து, அதில் கடலை எண்ணெயைச் சேர்க்கவும். கறிவேப்பிலை, வெங்காயம் மற்றும் தக்காளியை ஒரே நேரத்தில் சேர்க்கவும். உப்பு மற்றும் மஞ்சள் தூளையும் சேர்க்கவும். சில நிமிடங்கள் வதக்கவும். வாணலியை மூடி, மிதமான தீயில் சமைக்கவும். மூடியால் மூடும்போது உருவாகும் நீராவியால் தக்காளி வேகமாக வெந்துவிடும்.கோழியைச் சேர்க்கவும். பிராய்லர் கோழி அல்லது நாட்டுக்கோழி நன்றாகப் பொருந்தும். பாரம்பரியமாக இந்த செய்முறைக்கு நாட்டுக்கோழி விரும்பப்படுகிறது. கோழியை நன்றாகக் கிளறி, விழுது கோழியின் மீது நன்றாகப் பூசவும். அரைத்த விழுதைச் சேர்க்கவும். மிக்ஸியை ஒரு கப் தண்ணீர் கொண்டு கழுவி, மீண்டும் வாணலியில் சேர்க்கவும்.கோழி வேகும் வரை தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்க்கவும். குக்கரை அதன் மூடியால் மூடி, அரை மணி நேரம் மிகக் குறைந்த தீயில் வேக விடவும். மெதுவாக சமைப்பது குழம்பின் சுவையை மேம்படுத்த உதவுகிறது. விசில் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாதீர்கள். நேரத்தைப் பின்பற்றுங்கள். குழம்பை 30 நிமிடங்கள் சிறுதீயில் கொதிக்க விடவும். குழம்பு பாத்திரத்தின் அடியில் கருகிவிடாமல் இருக்க, போதுமான தண்ணீர் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.அருமையான நாட்டி கோழி சாறு/ சிக்கன் சாறு தயார். ராகி மட்டி அல்லது சாதத்துடன் பரிமாறவும்.

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