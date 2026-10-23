குழந்தைகள் விரும்பும் வித்தியாசமான சிக்கன் நூடுல்ஸ் கட்லெட்
குழந்தைகள் விரும்பும் வித்தியாசமான சிக்கன் நூடுல்ஸ் கட்லெட்
UPDATED : செப் 29, 2026 01:37 PM
ADDED : செப் 26, 2026 04:10 AM
சிக்கன் நூடுல்ஸ் கட்லெட் விருந்தினருக்கு ஏற்ற சிற்றுண்டியாகும். இதனை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே விரும்பி உண்பார்கள்.இதனை குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவாகவும் செய்துக் கொடுக்கலாம்.வேக வைத்த மொறு மொறுப்பான நூடுல்ஸ் உடன் சிறிது சிறிதாக நறுக்கிய சிக்கன் துண்டுகளை சேர்த்து இதனை செய்வதால் இதன் சுவை மிகவும் அருமையாக இருக்கும்.இதனை உருளைக் கிழங்கு கட்லெட் செய்வது போன்று செய்து பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் நூடுல்ஸ் கட்லெட்டை எவ்வாறு செய்யலாம் என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
4 வெங்காயம்
1 கப் கேரட்
1 கப் வெங்காயத்தாள்
250 கிராம் ப்ரெஷ் நூடுல்ஸ்
1 கப் முட்டைக்கோஸ்
1 கப் குடைமிளகாய்
தேவையான அளவு செந்தா நமக்
1 ஸ்பூன் இஞ்சி
1/2 ஸ்பூன் பூண்டு விழுது
1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள்
3 ஸ்பூன் சோள மாவு
1 ஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ்
1 ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் சாஸ்
1 முட்டை
தேவையான அளவு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்
200 கிராம் உதிர்த்த கோழி
செய்முறை:
ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்து 2-3 நிமிடங்கள் வதக்க வேண்டும். அவற்றுடன் 1 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகாய் தூள், வேகவைத்த சிக்கனை உதிர்த்துவிட்டு சேர்த்து 3 - 4 நிமிடங்கள் வதக்க வேண்டும்.நன்கு வதங்கியதும் அடுத்ததாக சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், உப்பு சேர்த்து அனைத்தையும் 2 நிமிடங்கள் நன்கு கிளறிவிட வேண்டும். முட்டைக்கோஸ், துருவிய கேரட், கேப்சிகம் சேர்த்து அனைத்தையும் நன்றாக வதக்க வேண்டும். கட்லட்டின் சுவையை அதிகரிக்க ஸ்பிரிங் ஆனியனைச் சேர்க்க வேண்டும்.
அனைத்து காய்கறிகளும் நன்கு வதங்கும் வரை சமைக்க வேண்டும். தண்ணீர் எதுவும் சேர்க்கக் கூடாது. காய்கறிகள் நன்கு வதங்கிய பிறகு ஒரு முட்டையை உடைத்து ஊற்றி, வேகவைத்த நூடுல்ஸ், 2--3 டீஸ்பூன் சோள மாவு சேர்க்கவும். அனைத்து பொருட்களையும் நன்கு கலந்து விட வேண்டும். பின்பு உங்களுக்குப் பிடித்த வடிவில் வட்டமாகவோ நீளமாகவோ கட்லெட்டை தட்டி எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
கடாய் அல்லது தவாவில் எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் சூடானதும் எண்ணெயில் கட்லட்டை சேர்த்து பொன்னிறமாக மாறும் வரை வேகவிட்டு பொரித்தெடுக்க வேண்டும். அவ்வளவு தான். சுவையான சுவையான சிக்கன் நூடுல்ஸ் கட்லெட் தயார். இதனை உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற சாஸ் உடன் குழந்தைகளுக்குச் சாப்பிட கொடுக்கலாம்.