(ரெசிபி 3)மசாலா காய்கறி புலாவ் தயாரிப்பது எப்படி?

ADDED : நவ 14, 2026 04:21 AM
தேவையான பொருட்கள்
பாசுமதி அரிசி – 2 கப்கேரட் – 1பீன்ஸ் – 10பச்சைப் பட்டாணி – ½ கப்காலிப்ளவர் – 1 கப்பெரிய வெங்காயம் – 2பச்சை மிளகாய் – 2இஞ்சி – சிறிய துண்டுபூண்டு – 5 பல்முந்திரி – ¼ கப்புதினா – ½ கப்கொத்தமல்லித்தழை – ¼ கப்நெய் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்எண்ணெய் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்உப்பு – தேவையான அளவுஎலுமிச்சைச் சாறு – 1 டேபிள்ஸ்பூன்
மசாலாவுக்கு:பட்டை – 1 துண்டுகிராம்பு – 3ஏலக்காய் – 2பிரியாணி இலை – 1சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்சீரகம் – ½ டீஸ்பூன்மிளகு – ½ டீஸ்பூன்
செய்வது எப்படி?
முதலில் பாசுமதி அரிசியை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை தண்ணீரில் கழுவி, சுமார் 20 நிமிடங்கள் ஊறவைக்க வேண்டும். இதனால் அரிசி சமைக்கும்போது நீளமாகவும் உதிரியாகவும் வரும். அரிசியை அதிக நேரம் ஊறவைக்க வேண்டியதில்லை.
கேரட், பீன்ஸ், காலிப்ளவர் ஆகியவற்றை ஒரே அளவில் சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். காலிப்ளவரை சிறிது உப்பு கலந்த வெந்நீரில் போட்டு சில நிமிடங்கள் வைத்துப் பயன்படுத்தலாம். இதனால் அதில் இருக்கும் அழுக்கு நீங்கும். பச்சைப் பட்டாணியையும் தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
அடுப்பில் கனமான அடிப்பகுதியுள்ள பாத்திரத்தை வைத்து நெய் மற்றும் எண்ணெயை ஊற்றவும். எண்ணெய் சூடானதும் முந்திரியைச் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்க வேண்டும். முந்திரி அதிகமாகக் கருகிவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். வறுத்த முந்திரியை இறுதியில் சேர்ப்பதால் அதன் மொறுமொறுப்புத் தன்மை நன்றாக இருக்கும்.
அதே பாத்திரத்தில் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, சோம்பு, சீரகம், மிளகு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து தாளிக்கவும். மசாலாப் பொருட்கள் லேசாகப் பொரிந்து நல்ல மணம் வந்ததும், நீளமாக நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்க்க வேண்டும். வெங்காயம் லேசாக பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
பின்னர் நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்க வேண்டும். இதனுடன் புதினா மற்றும் கொத்தமல்லித்தழையைச் சேர்க்கவும். புதினா வதங்கும்போது வெளிப்படும் மணம்தான் புலாவுக்கு நல்ல நறுமணத்தைத் தரும்.
அடுத்து கேரட், பீன்ஸ், காலிப்ளவர், பட்டாணி ஆகியவற்றைச் சேர்த்து மிதமான தீயில் இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்கள் வதக்க வேண்டும். காய்கறிகள் முழுவதுமாக வெந்து மென்மையாகிவிடக் கூடாது.
இப்போது ஊறவைத்த அரிசியை தண்ணீர் வடித்து காய்கறிகளுடன் சேர்த்து மெதுவாகக் கிளற வேண்டும். அரிசி உடைந்து விடாமல் கவனமாகக் கிளறுவது அவசியம். இரண்டு கப் அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து உப்பு போடவும்.
தண்ணீர் கொதிக்கத் தொடங்கியதும் அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து பாத்திரத்தை மூட வேண்டும். அரிசி பாதியளவு வெந்ததும் ஒருமுறை மட்டும் மெதுவாகக் கிளறலாம். தொடர்ந்து கிளறினால் அரிசி உடைந்து சாதம் குழைந்து போக வாய்ப்பு உள்ளது.
அரிசி முழுமையாக வெந்ததும் அடுப்பை அணைத்து, மேலே வறுத்த முந்திரியைத் தூவ வேண்டும். பின்னர் எலுமிச்சைச் சாறு சேர்த்து மெதுவாகக் கிளறி, மூடியை மீண்டும் போட்டு 10 நிமிடங்கள் அப்படியே வைக்கவும். இந்த ஓய்வு நேரத்தில் மசாலாவின் மணம் அரிசிக்குள் நன்றாகச் சேரும். இந்த மசாலா காய்கறி புலாவுடன் வெங்காய ரைத்தா, வெள்ளரிக்காய் ரைத்தா, புதினா தயிர்ப்பச்சடி போன்றவற்றைச் சேர்த்துப் பரிமாறலாம்.