(ரெசிபி 3) மசாலா சீவ் தயாரிப்பது எப்படி?

ADDED : நவ 07, 2026 04:29 AM
தேவையான பொருட்கள்கடலை மாவு – 2 கப்அரிசி மாவு – 2 டேபிள்ஸ்பூன்மிளகாய்த்துாள் – 1 டீஸ்பூன்மிளகுத்துாள் – ½ டீஸ்பூன்பெருங்காயத்துாள் – ¼ டீஸ்பூன்உப்பு – தேவையான அளவுவெண்ணெய் – 1 டேபிள்ஸ்பூன்கறிவேப்பிலை – சிறிதளவுஎண்ணெய் – பொரிப்பதற்குதண்ணீர் – தேவையான அளவுவிருப்பப்பட்டால் சீரகத்தூள் அல்லது ஓமம் சிறிதளவு சேர்க்கலாம்.மாவு தயாரிப்பது எப்படி?முதலில் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கடலை மாவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
அதனுடன் அரிசி மாவு, மிளகாய்த்தூள், மிளகுத்தூள், பெருங்காயத்தூள், உப்பு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து கொள்ளவும். அரிசி மாவு சிறிதளவு சேர்ப்பதால் சீவ் பொரித்த பிறகு மொறுமொறுப்பாக இருக்க உதவும்.இதனுடன் வெண்ணெயைச் சேர்த்து மாவில் நன்றாகப் பிசைந்து கலக்க வேண்டும். வெண்ணெய் ஒவ்வொரு மாவுத் துகளிலும் படும் வகையில் நன்றாகக் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் பிறகு தண்ணீரை சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து மென்மையான மாவாகப் பிசைய வேண்டும்.சீவ் மாவு மிகவும் கெட்டியாக இருந்தால் அச்சில் இருந்து பிழிவது கடினமாகிவிடும். அதே நேரத்தில் மிகவும் தளர்வாக இருந்தாலும் எண்ணெயில் போடும்போது வடிவம் சரியாக வராது. எனவே பிசைந்த மாவு மென்மையாகவும், கையில் அதிகமாக ஒட்டாத பதத்திலும் இருக்க வேண்டும்.சீவ் பிழியும் முறைசீவ் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும் அச்சில் நன்றாகச் சுத்தம் செய்த சிறிய துளைகள் கொண்ட தட்டு பொருத்திக்கொள்ள வேண்டும். அச்சின் உள்ளே சிறிதளவு எண்ணெய் தடவி, தயாரித்த மாவை அதில் நிரப்பலாம்.இதற்கிடையில் வாணலியில் எண்ணெயை மிதமான தீயில் சூடாக்க வேண்டும். எண்ணெய் சரியான சூட்டில் இருக்கிறதா என்பதை அறிய சிறிய அளவு மாவை எண்ணெயில் போட்டு பார்க்கலாம். மாவு மெதுவாக மேலே வந்து சீராகப் பொரிந்தால் எண்ணெய் தயாராகிவிட்டது என்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.எண்ணெய் நன்றாகச் சூடானதும், அச்சை வாணலியின் மேலே வைத்து மாவை வட்டமாகவோ அல்லது நீளமாகவோ பிழிய வேண்டும். ஒரே இடத்தில் அதிக மாவைச் சேர்க்காமல், மெல்லிய அடுக்காகப் பிழிவது நல்லது. இதனால் சீவ் எல்லா பக்கங்களிலும் சமமாக வெந்து மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்.சீவ் எண்ணெயில் போடப்பட்டதும் உடனே கரண்டியால் கிளற வேண்டாம். சில விநாடிகள் கழித்து கீழ்ப்பகுதி லேசாக வெந்ததும் மெதுவாகத் திருப்பலாம். இருபுறமும் பொன்னிறமாகவும், குமிழ்கள் குறைந்து எண்ணெய் அமைதியாகவும் இருக்கும் போது சீவ் வெந்துவிட்டது என்று தெரிந்துகொள்ளலாம்.