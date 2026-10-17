(ரெசிபி 3) ராஜஸ்தான் பேமஸ் மால்புவா

ADDED : அக் 17, 2026 04:29 AM
மால்புவா ஒரு ருசியான இனிப்பு பலகாரம் ஆகும். மேலும் இந்த பலகாரத்தை நீங்கள் தயாரிக்க சிரமப்பட தேவையில்லை. இதை நீங்கள் எளிமையாகவும் விரைவாகவும் தயாரிக்கலாம்.
மால்புவா ரெசிபி மைதா மாவை கொணடு தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த சுவையான மால்புவா, பெரும்பாலும் வீட்டு விசேஷங்களில் இனிப்பு பலகாரமாகவும் மற்றும் இனிப்பு சிற்றுண்டியாகவும் வழங்கப்படுகிறது.
மிக சுவையான இனிப்பு வகையை சார்ந்த மால்புவா பலகாரம் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் பிரபலமாக உள்ளது. இந்த பலகாரத்தை ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக செய்வார்கள். இன்று இந்த பதிவில் சர்க்கரை பாகைப் பயன்படுத்தி மால்புவா எப்படி செய்வது என்று படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தேவையான பொருட்கள்1 கப் பால்1 கப் மைதா மாவு3 ஸ்பூன் சோம்பு2 கப் சர்க்கரை1 கப் தண்ணீர்1 கப் நெய்அலங்கரிக்கத் தேவையானவை:தேவையான அளவு பாதாம்தேவையான அளவு ஏலக்காய்1/4 கப் கோயா (பாலாடை கட்டி)செய்முறை:ஒரு பாத்திரத்தில், கோயா மற்றும் பால் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். கோயா பாலுடன் முழுவதுமாக கலந்ததும், மைதாவைச் சேர்த்து, பொருட்களை மீண்டும் நன்றாக கலக்கவும்.இதில் 3 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம்/சோம்பு சேர்த்து மாவு கலவை நன்கு பதத்திற்கு வரும்வரை நன்றாக கலக்கவும். உங்களுக்கு மால்புவா எப்படி வேண்டுமோ (மெல்லியதாக அல்லது தடியாக) அதற்கேற்ப மாவு கலவை தயார் செய்து கொள்ளவும்.ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாயில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும். தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இரண்டு கப் சர்க்கரை சேர்த்து 6-7 நிமிடங்கள் சமைக்கவும். இந்த சர்க்கரை தண்ணீர் கொதிக்கும் போது அதில் ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் சேர்க்கவும். சர்க்கரை பாகு நன்றாக கொதித்து பதத்திற்கு வந்ததும் அடுப்பை அணைத்து விடவும்.ஒரு தனி வாணலியில் நெய் சேர்க்கவும். நெய் சூடானதும், கலந்து வைத்துள்ள மாவு கலவையை எடுத்து கொஞ்சமாக ஊற்றவும். இது தீயாமல் இருக்க நடுத்தர தீயிலோ அல்லது குறைந்த தீயிலோ இதை சமைக்கவும். இரண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக வரும் வரை இதை சமைக்கவும்.சமைத்த மால்புவாவை சர்க்கரை பாகில் நனைத்து எடுக்கவும். நீங்கள் அதிக இனிப்பை விரும்பினால், மால்புவாவை சர்க்கரை பாகில் 30 நிமிடங்கள் ஊறவைக்கவும். ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் மற்றும் துருவிய பாதாம் சேர்த்து மால்புவாவை அலங்கரித்து பரிமாறவும்.