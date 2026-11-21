‘மறுநெசவு’ திட்டத்தில் 6,100 கிலோ பழைய துணி மறுசுழற்சி
‘மறுநெசவு’ திட்டத்தில் 6,100 கிலோ பழைய துணி மறுசுழற்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
கோவை: மாநகராட்சி பகுதியில் குப்பையை 4 வகையாக தரம் பிரித்து சேகரிக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. பரீட்சார்த்த முறையில் 33வது வார்டில் உள்ள வீடுகளில் பழைய துணிகளை சேகரித்து மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்தும் வகையில், ‘மறுநெசவு’ திட்டத்தை மாநகராட்சி அறிவித்தது. ஜி.ஐ.இசட் இந்தியா. ஜி.டி.பாரத் அமைப்புகளுடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டது.
இத்திட்டத்தில் பணியாற்றியோருக்கு, ஆர்.எஸ்.புரம் கலையரங்கில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா பரிசு வழங்கி பேசியதாவது:
மறுநெசவு திட்டத்தில் 33வது வார்டு கவுண்டம்பாளைத்தில் உள்ள வீடுகளில் பழைய துணிகள் தனியாக சேகரிக்கப்பட்டது. இத்திட்டம் 10 வாரம் செயல்படுத்தப்பட்டது. 6,100 கிலோ துணிக்கழிவு சேகரமானது.
53 சதவீதம் மறுபயன்பாடு, 44 சதவீதம் நுால் தயாரிப்பு மறுசுழற்சி, 3 சதவீதம் இதர பயன்பாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது. கலப்பு குப்பைக்கு துணி கழிவு செல்லாமல் தடுத்து மறுஉபயோகத்துக்குச் சென்றது.
துாய்மை பணியாளர்கள், களப்பணியாளர்கள், தன்னார்வலர்களின் அர்ப்பணிப்பு, மக்களிடம் ஏற்படுத்திய விழிப்புணர்வு இதன் வெற்றிக்கு காரணம். இத்திட்டம் மற்ற வார்டுகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
துணை மேயர் வெற்றிச்செல்வன், மண்டல தலைவர் தெய்வயானை, நகர் நல அலுவலர் சுபாஷ் காந்தி, உதவி கமிஷனர் நர்மதா, மண்டல சுகாதார அலுவலர் ராதாகிருஷ்ணன், சுகாதார ஆய்வாளர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.