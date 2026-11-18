/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாழைத்தார் வரத்து குறைவு
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் வாழைத்தார் வரத்து குறைந்துள்ளது.
கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், இன்று (நவ.,18) செவ்வாழை கிலோ –- 70, நேந்திரன் –- 50, கதளி –- 52, பூவன் -– 35, ரஸ்தாளி –- 40 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் –- 45 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆனது.
கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், இன்று செவ்வாழை மற்றும் ரஸ்தாளி கிலோ –- 5, சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் –- 2 ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது. இதே போன்று கதளி – 2 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘மார்க்கெட்டில் நேற்று வாழைத்தார் வரத்து எண்ணிக்கை, குறைவாக இருந்தது. மழை போதிய அளவு இல்லாததால், ஒரு சில நாட்கள் வரத்து குறைவாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. கார்த்திகை மாதம் என்பதால் வரும் நாட்களில் விலை அதிகரிக்கலாம்,’ என்றனர்.