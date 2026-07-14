/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ காரில் தொங்கியபடி ரீல்ஸ்: இளைஞருக்கு அபராதம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:42 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM
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கோவை: ராமநாதபுரம் மேம்பாலத்தில் காரின் ஜன்னல் வழியாக ஆபத்தான முறையில் வெளியே தொங்கியபடி வாலிபரின் ரீல்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. போக்குவரத்து கிழக்கு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
சம்பந்தப்பட்ட கார் டிரைவருக்கு சம்மன் அனுப்பி நேரில் விசாரித்தனர். விதிமீறல் உறுதியானதால், பதிவு எண் பலகை விதிமீறலுக்கு ரூ.500, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதற்கு ரூ. 2,000 மற்றும் ஆபத்தான, அலட்சியமாக வாகனம் ஓட்டியதற்கு ரூ. 1,000 என, ரூ.3,500 அபராதம் விதித்தனர்.
அபராதத்தை ஓட்டுநர் உடனடியாக செலுத்தினார். பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் வாகனத்தை ஓட்டிய, ஓட்டுநர் ஈரோடு அஜய் உரிமத்தை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யவும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.