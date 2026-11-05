குளங்களில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் செயல்பாடு தொழில்நுட்ப குழு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
குளங்களில் உள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் செயல்பாடு தொழில்நுட்ப குழு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 05:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
கோவை: உக்கடம் குளத்தில் உள்ள சோலார் பேனல்களை அகற்றி, பறவைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர் முரளிதரன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். முதல்கட்டமாக, மோட்டார் படகுகள் இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியதன் படி, மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
அதில், ‘மோட்டார் படகு, பெட்ரோல் இன்ஜின் படகு இயக்குவதை நிறுத்தி விட்டோம். சோலார் பேனல்கள் ஏற்கனவே அமைத்தது; விரிவாக்கம் செய்யவில்லை. உக்கடம் குளம், வாலாங்குளத்தில் உள்ள கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை முறையாக பராமரிக்கிறோம். ஆகாயத்தாமரை அகற்றப்படுகிறது. கண்காணிப்பு, பராமரிப்பு, தேவையான சீரமைப்பு அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும்’ என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த அறிக்கையை பதிவு செய்த கோர்ட், ‘சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் செயல்பாடு குறித்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழு அறிக்கை குறித்து, 14வது பாராவில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அந்த அறிக்கையை இணைக்கவில்லை. குளங்களின் தற்போதைய நிலையை விளக்கும் புகைப்படமும் தாக்கல் செய்யவில்லை’ என சுட்டிக்காட்டியது.
இவ்வழக்கு விசாரணையை டிச. 18க்கு ஒத்திவைத்த கோர்ட், ‘தொழில்நுட்ப அறிக்கை, புகைப்படங்களுடன் கூடிய தற்போதைய நிலை அறிக்கையை மாநகராட்சி தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என, உத்தரவிட்டிருக்கிறது. மேலும், ‘மாவட்ட ஈர நிலங்கள் மேலாண்மை குழு இதுவரை ஏன் அமைக்கவில்லை. இதுதொடர்பாக எந்த கூட்டமும் நடத்தாதது ஏன்’ என்பதற்கான காரணங்களை கலெக்டர் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வழக்கில், தமிழ்நாடு மாநில ஈர நிலங்கள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் இணைக்கப்படுகிறார்’ என, கோர்ட் உத்தரவிட்டது.