‘லாரன்ஸ் பிஷ்னோய்’ கும்பலுடன் தொடர்பு பாலக்காட்டில் நவி மும்பை இளைஞர் கைது
‘லாரன்ஸ் பிஷ்னோய்’ கும்பலுடன் தொடர்பு பாலக்காட்டில் நவி மும்பை இளைஞர் கைது
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:24 PM
பாலக்காடு: பிரபல குற்றவாளி கும்பலுடன் ஆன்லைனில் தொடர்பு வைத்திருந்த, வெளிமாநில இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பஞ்சாபின் பாசில்கா மாவட்டத்தை சேர்ந்த தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தலைமையிலான கும்பல், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பாலிவுட் பிரபலங்களை மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொலை, போதைப்பொருள், ஆயுத கடத்தல் போன்ற குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது. குஜராத்தின் சபர்மதி சிறையில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் அடைக்கப்பட்டாலும், அங்கிருந்தபடி ரகசிய நெட்வொர்க் வாயிலாக, குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் நேரடித் தொடர்பு கொண்ட நபர், பாலக்காடு மாவட்டம் ஒற்றப்பாலம் பகுதியில் ரகசியமாக தங்கியிருப்பதாக மத்திய உளவுத்துறை தகவல் அளித்தது. திருச்சூர் உதவி கமிஷனர் ராஜேஷ் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார், கடந்த 11ம் தேதி நள்ளிரவு திரிக்கங்கோடு பகுதியில் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
இதில், தமிழகத்தில், திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலையை பூர்வீகமாக கொண்டவரும், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நவி மும்பையை சேர்ந்தவருமான குருமூர்த்தி, 27 பிடிபட்டார். அவரிடம் நடத்திய தீவிர விசாரணைக்கு பின், 12ம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு போலீசார் அவரை கைது செய்து திருச்சூருக்கு அழைத்து சென்றனர்.
பிடிபட்ட குருமூர்த்தி, ‘டெலிகிராம்’ செயலி வழியாக பிஷ்னோய் கும்பலின் கூட்டாளிகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்தது, விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், அவர் ஏதேனும் குற்றச் செயல்களில் நேரடியாக ஈடுபட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.
அதேசமயம், திருச்சூர் கிழக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடந்த சில போதைப்பொருள் கடத்தல் சதித்திட்டங்களில் இவருக்குத் தொடர்பு இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தலைமையிலான கும்பலுடன் தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, குருமூர்த்தி மீது, ‘உபா’ எனப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவரை, திருச்சூர் விய்யூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
வழக்கின் தன்மை கருதி விரிவான தகவல்களை போலீசார் வெளியிடவில்லை. குருமூர்த்தியின், நிழல் உலக தொடர்புகள் மற்றும் குற்றபின்னணி குறித்து தேசிய புலனாய்வு அமைப்புகளும் தீவிரமாக விசாரித்து வரும் நிலையில், இந்த வழக்கு, விரைவில் தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது.