கொழிஞ்சாம்பாறை கொலை வழக்கு போலீஸ் மீது உறவினர்கள் சந்தேகம்
கொழிஞ்சாம்பாறை கொலை வழக்கு போலீஸ் மீது உறவினர்கள் சந்தேகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:24 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு, கொழிஞ்சாம்பாறை வடகரப்பதி அருகே, ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், பாலக்காட்டில் போலீசார் கைது செய்துள்ள அருள் பெர்க்மென்ஸ் மனைவி ஸ்டெபி, மற்றொரு நபரான பிரன்ஹானின் சகோதரர் பிரவீண் மற்றும் வக்கீல்கள் சுஹைல், சுனில் ஆகியோர் கூறியதாவது:
கடந்த 1ம் தேதி இரவு சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், அரிவாள் வெட்டுப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய ஜானி பிரவீணை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லாமல், தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்படும் ஜேம்ஸ் ராஜகுமாரனை ஜீப்பில் ஏற்றினர்.
அந்த நேரத்தில் ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார் எவ்வித காயங்களுமின்றி நடந்து சென்றே ஜீப்பில் ஏறியதாகவும், அவ்வாறு ஏறிய அவரை போலீஸ் ஒருவர் தாக்கி உள்ளார். அதற்கு வீடியோ ஆதாரங்கள் உள்ளன.
மேலும், சம்பவ இடத்திலிருந்து 6 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அவரை அழைத்து செல்ல, 50 நிமிடங்கள் ஆனது ஏன் என்று போலீசார் விளக்கமளிக்க வேண்டும்.
அதேபோல், காயமடைந்த பிரவீணின் மனைவியின் கோரிக்கையை ஏற்று அவருக்கு உதவ வந்த அப்பகுதியை சேர்ந்த மூன்று விவசாயிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விளக்கம் அளிக்கச் சென்றபோது போலீசார் குற்றவாளிகளாக சேர்த்துள்ளனர்.
மறுநாள் மதியம் ஜேம்ஸ் ராஜ்குமார் உயிரிழந்த பிறகு, இச்சம்பவம் குறித்துத் தகவல் தெரிந்ததாக கூறி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஜேம்ஸ் ராஜ்குமாரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல ஏற்பட்ட காலதாமதம் மற்றும் வீடியோ ஆதாரங்கள் போலீசாரின் மீது பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே, இவ்வழக்கில் நேர்மையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு உண்மையான குற்றவாளிகள் கைது செய்ய வேண்டும்.
இக்கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாளை (9ம் தேதி) கொழிஞ்சாம்பாறை பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடக்கிறது.
இவ்வாறு, கூறினர்.