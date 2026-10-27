கீழ்நீராறில் இருந்து கேரளாவுக்கு நீர் திறப்பு

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ADDED : அக் 01, 2026 03:34 PM
வால்பாறை: கீழ்நீராறு அணையில் இருந்து நேற்று முதல் ஒப்பந்தப்படி கேரளாவுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது.
வால்பாறையில், பி.ஏ.பி., பாசனத்திட்டத்தின் கீழ் மேல்நீராறு, கீழ்நீராறு, சோலையாறு, காடம்பாறை, மேல்ஆழியாறு ஆகிய அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு தோறும் பருவமழை பெய்யும் போது, மேல்நீராறு, கீழ்நீராறு அணைகளில் தேக்கி வைக்கப்படும் மழை நீர், சோலையாறு அணைக்கு திறந்துவிடப்படுகிறது. இந்த அணை நிரம்பியதும், சேடல்டேம் வழியாக பரம்பிக்குளம் அணைக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது.
தமிழக – கேரள எல்லைப்பகுதியில் இந்த அணைகள் இருப்பதால் சோலையாறு அணையிலிருந்து ஆண்டு தோறும், 12.3 டி.எம்.சி., தண்ணீர் கேரளாவுக்கு திறந்துவிட வேண்டும்.
இதே போல், கீழ்நீராறு அணையிலிருந்து அக்டோபர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை நான்கு மாதங்களுக்கு கேரளாவுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளைது.
அதன் படி, கீழ்நீராறு அணையிலிருந்து, ஒரு மதகு வழியாக நேற்று காலை முதல் கேரளாவுக்கு வினாடிக்கு, 100 கனஅடி தண்ணீர் வீதம் திறக்கப்பட்டது. தண்ணீர் திறப்பு நிகழ்ச்சியில், நீர்வளத்துறை உதவி செயற் பொறியாளர் தண்டபாணி, கேரள மாநிலம் பாலக்காடு செயற்பொறியாளர் கீர்த்தனா கலந்து கொண்டனர்.
விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
கேரளாவில் இடைமலையாறு அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டு அம்மாநில பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடைமலையாறு அணை கட்டி முடிந்ததும், கீழ் நீராறில் இருந்தும், சோலையாறு அணையில் இருந்தும் கேரளாவுக்கு தண்ணீர் வழங்க வேண்டியதில்லை. ஆனால், இடைமலையாறு அணை முழுமை பெறவில்லை எனக்கூறி கேரளாவுக்கு தண்ணீர் பெறுகின்றனர்.
வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு வெகுவாக குறைந்த நிலையில், 160 அடி உயரமுள்ள சோலையாறு அணை நிரம்பவில்லை. அதனால் பி.ஏ.பி., ஒப்பந்தப்படி கீழ்நீராறு அணையிலிருந்து கேரளாவுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் உடனே நிறுத்த வேண்டும்.
நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் உள்ள, ஆனைமலை – நல்லாறு அணைகள் கட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது பி.ஏ.பி., விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது.