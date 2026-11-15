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70, 674 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்

70, 674 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்

UPDATED : நவ 14, 2026 12:42 AM

ADDED : நவ 14, 2026 12:40 AM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:42 AM ADDED : நவ 14, 2026 12:40 AM

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-–நமது நிருபர்–: கோவை ஈ.வெ.ரா., பெயரிலான நூலகத்தில் போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்தது அம்பலமானது. இதையடுத்து தமிழகம் முழுதும் உள்ள நூலகங்களில், போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை, தமிழகம் முழுதும், நுாலகங்களில் இருந்த, 70,674 போலி புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டன என, தமிழக அரசின் நுாலகத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

‘புத்தகக் கொள்முதல் பிரச்னையில், நூலகர்கள் மீது வழக்குப் பதியாமல், பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலர், பொது நுாலக இயக்கக அலுவலர்களிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும்’ என, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

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