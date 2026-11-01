சிறுவாணி அணையை துார்வார வேண்டும்: விவசாய குறைதீர் கூட்டத்தில் கோரிக்கை
சிறுவாணி அணையை துார்வார வேண்டும்: விவசாய குறைதீர் கூட்டத்தில் கோரிக்கை
ADDED : அக் 30, 2026 09:47 PM
ADDED : அக் 30, 2026 09:47 PM
கோவை: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (அக்.,30) நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில், 147 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. தடுப்பணைகளை சீரமைப்பது, நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றுவது குறித்த மனுக்கள் மீது எடுத்த நடவடிக்கை உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் பழனிசாமி: காடு குட்டை– செட்டிபாளையம், ஓராட்டுக்குப்பை, பெரியகுட்டை உள்ளிட்ட நீர்வழிப்பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வேண்டும். சிறுவாணி அணையை தூர்வார வேண்டும்.
கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க மாநில செயலாளர் கந்தசாமி: செட்டிபாளையத்தில் உள்ள வெடிகாரன் குட்டை மற்றும் அதன் நீர்வரத்து, உபரிநீர் வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி குட்டையை தூர்வார மனு அளிக்கப்பட்டது. இரண்டரை ஆண்டாக நடவடிக்கை இல்லை.
தனியார் நிறுவனத்தின் சி.எஸ்.ஆர்., நிதியில் பணிகளை அந்நிறுவனமே செய்வதற்கான நிதியை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். நீர்வளத்துறை அல்லது ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம் வேலையை தாமதமின்றி முடிக்க வேண்டும்.
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில அமைப்பு செயலர் ரங்கநாதன்: மனுக்கள் மீது எடுத்த நடவடிக்கை விவரம், மாதந்தோறும் நிலுவை மனுக்கள் பட்டியலை வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் பதிவிடவும். கோட்ட அளவிலான நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு, மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்ட அறிக்கையை வெளியிடவும்.
தமிழக விவசாயிகள் சங்க செயலர் காளிச்சாமி: கோட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் இதுவரை நடத்தப்படவில்லை. முதல்வர் வருகையால் ஒத்திவைத்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஆனால் மறுதேதி அறிவிக்கவில்லை.
விவசாயி கணேஷ்: காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியம், தோலம்பாளையம் ஊராட்சியில் 2019–-20ல் ரூ.9 லட்சத்தில் கட்டிய தடுப்பணை சிதிலமடைந்துள்ளது. பருவமழையில் மழைநீரை சேமிக்க தடுப்பணையை சீரமைக்கவும், மற்ற தடுப்பணைகளை பராமரிக்கவும் வேண்டும்.
சமூக விவசாய ஆர்வலர் சுரேஷ்: பில்லூர் அணையிலிருந்து வெளியேறும் உபரிநீரை சேமிக்க, டொமான் பாறையில் தடுப்பணை கட்டினால் வறட்சி காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை குறைக்கலாம். வெள்ளியங்காடு துணை மின் நிலையத்தை விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தால், மின்தடை பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.