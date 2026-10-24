ஒரு கம்பியை அகற்றினாலும் கட்டடத்துக்கு ஆபத்துதான்

ADDED : அக் 23, 2026 08:00 PM
வீடு கட்டும்போது பொறியாளர் ஒரு வரைபடம் கொடுப்பார். அதில் எந்த இடத்தில் எத்தனை கம்பிகள் போட வேண்டும், கம்பியின் அளவு என்ன, எவ்வளவு இடைவெளியில் போட வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
இது வெறும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படும் விஷயம் அல்ல. கட்டடத்தின் அளவு, அதன் மீது வரும் சுமை, பயன்படுத்தப்படும் கான்கிரீட் மற்றும் கம்பியின் தரம், கட்டடத்தின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை கணக்கிட்டுதான் பொறியாளர் இந்த விவரங்களை தீர்மானிக்கிறார்.
‘‘வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கம்பியைக்கூட தேவையில்லை என்று நினைத்து குறைப்பது சரியான நடைமுறை அல்ல. கான்கிரீட் அழுத்தும் சக்தியை நன்றாக தாங்கும். ஆனால், இழுக்கும் சக்தியை தாங்குவதில் கான்கிரீட்டுக்கு வரம்பு உள்ளது.
அதனால்தான் கான்கிரீட்டுக்கு உள்ளே கம்பிகள் போடப்படுகின்றன. கம்பிகள் இழுவிசை மற்றும் வளைவு காரணமாக ஏற்படும் இழுக்கும் சக்திகளைத் தாங்க உதவுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு கான்கிரீட் ‘பீம்’ மீது சுமை வரும்போது அது சிறிதளவு வளைய முயற்சிக்கும்.
அப்போது கான்கிரீட்டுடன் இணைந்துள்ள கம்பிகளும், அந்த வளைவால் ஏற்படும் இழுவிசையைத் தாங்குகின்றன. கான்கிரீட்டும் கம்பியும் சேர்ந்து செயல்படுவதால்தான் ஆர்.சி.சி. கட்டமைப்பு வலிமையாக இருக்கிறது.
ஒரு கம்பியை குறைத்தால், அதன் சுமை தாங்கும் திறன் குறையக்கூடும். இதன் அர்த்தம், ஒரு கம்பி குறைத்த உடனேயே கட்டடம் இடிந்து விழும் என்பதல்ல. பல சமயங்களில் பிரச்னை உடனடியாக கண்ணுக்குத் தெரியாது.
ஆனால் கட்டடத்தில் ஏற்படும் வளைவு அதிகரிப்பு, விரிசல், கான்கிரீட் உதிர்தல், அதிகமான சிதைவு போன்ற பிரச்னைகள் காலப்போக்கில் தெரியலாம்.
எதிர்காலத்தில் வீட்டின் மீது கூடுதல் மாடி கட்டுவது, தண்ணீர் தொட்டி அமைப்பது, கனமான இயந்திரம் அல்லது பொருட்களை வைப்பது போன்ற காரணங்களால், கட்டத்தின் மீது வரும் சுமை அதிகரிக்கலாம்.
கட்டடம் எதிர்பாராத அதிர்வு அல்லது நிலநடுக்கம் போன்ற நிகழ்வுகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கலாம். இது துாண் உள்ளிட்ட அனைத்துக்கும் பொருந்தும்.
ஒரு கம்பியை குறைத்தால் சில நுாறு ரூபாய் மிச்சமாகலாம். பின்னர் விரிசல் அல்லது கட்டமைப்பு பிரச்னை ஏற்பட்டால் செலவு பல மடங்காகும்.
– நந்தகுமார்
‘காட்சியா’ செயற்குழு உறுப்பினர்