/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாடகை பெண்டிங் மாநகராட்சி கடைக்கு சீல்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:15 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:12 PM
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கோவை: மாநகராட்சிக்கு சொந்தமாக 4,000க்கும் மேற்பட்ட வணிக வளாகங்கள் உள்ளன.
இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.20 கோடி வருவாய் கிடைக்கிறது. பல கடைக்காரர்கள் நீண்ட காலமாக வாடகை செலுத்தாமல் உள்ளனர். அவர்களுக்கு அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வினியோகிப்பர். ஆர்.எஸ்.புரம், தடாகம் ரோடு மாநகராட்சி வணிக வளாகத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. இதில் கடை எண் 16, ரூ.2,74,660 வாடகை நிலுவை உள்ளது. அந்த கடைக்கு மாநகராட்சி வருவாய் பிரிவு அதிகாரிகள் நேற்று சீல் வைத்தனர். கடைகளுக்கு சென்று அதிகாரிகள் நிலுவை வாடகையை கட்ட அறிவுறுத்துகிறார்கள். நேற்று மட்டும் ரூ.10,02,752 வாடகை வசூலித்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர்.