சேதமடைந்த ரோடுகள் சீரமைக்கும் பணி தீவிரம்

UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி நெடுஞ்சாலை கோட்டத்தில் மழையால் சேதமடைந்த ரோடுகளை சீரமைக்கும் பணியில், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் வரை, தொடர் மழை பெய்தது. இதனால், ரோடுகளில் மழை வெள்ளம் ஓடியதுடன், ரோடுகளும் சேதமடைந்தன.
பல இடங்களில் ரோடுகள் குண்டும், குழியுமாக மாறியதால், வாகன ஓட்டுநர்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகின்றனர். ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இந்நிலையில், பொள்ளாச்சி கோட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், சேதமடைந்த ரோடுகளை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில், சேதமான ரோடுகள் சீரமைக்கப்பட்டது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மழையால் சேதமான ரோடுகளில், விபத்து ஏற்படுவதை தவிர்க்க தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. சேதமான பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு சீரமைக்கப்படுகிறது,’ என்றனர்.