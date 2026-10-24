/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சலவைக்கூடத்தை சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
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வால்பாறை: வால்பாறையில் சேதமடைந்த உலர்சலவைக்கூடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வால்பாறை நகர ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் நிர்வாகி சுனில், நகராட்சி கமிஷனரிடம் கொடுத்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
வால்பாறை டோபி காலனி பகுதியில் உள்ள சலவைக்கூடம், கடந்த பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால் சலவை தொழிலாளர்கள் மழை காலங்களில் துணிகளை காயப்போட முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
உலர்சலவைக்கூடத்தை சீரமைக்கும் பணிக்கு டெண்டர் விட்டும், இது வரை பணி துவங்கப்படவில்லை. சலவை தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி, டோபி காலனியில் உள்ள நகராட்சி உலர்சலவைக்கடத்தை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.