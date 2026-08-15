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குழந்தைகளில் டைப் 1 சர்க்கரை காரணம் அறிய ஆராய்ச்சி மையம்

குழந்தைகளில் டைப் 1 சர்க்கரை காரணம் அறிய ஆராய்ச்சி மையம்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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கோவை: இதயங்கள் அறக்கட்டளை சார்பில், பயோபேங்க், இதயங்கள் ஆராய்ச்சி பவுண்டேஷன் துவக்க விழா நேற்று நடந்தது.

காளப்பட்டியில் உள்ள மதுரம் டயபடீஸ் மற்றும் தைராய்டு மையத்தில் நடந்த விழாவில், இதயங்கள் பவுண்டேஷன் நிறுவனர் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சுவாமிநாதன் கூறியதாவது:

குழந்தைகளுக்கு வரும் டைப் 1 சர்க்கரை நோய்க்கான காரணங்களை ஆராய்ச்சி செய்யவே ஆராய்ச்சி மையம், பயோபேங்க் துவங்குகிறோம்.

முகுல் மாதவ் பவுண்டேஷன் இயக்குனர் ரிது சப்ரியா, பினாலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதுநிலை மேலாளர் மணி கண்ணன் உதவியுடன் ரூ.45 லட்சம் செலவில் நடக்கும் ஆய்வுக்கு, தமிழக அரசு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.

3000 குழந்தைகளின் ரத்தம், நகம், சிறுநீர், மலம் மாதிரிகளை சேகரித்து, மைனஸ் 80 டிகிரியில் சேமிக்க முடியும். 20 ஆண்டுகள் வரை சேமிக்கப்படும் இந்த மாதிரிகளை பயன்படுத்தி நடத்தும் ஆராய்ச்சியால், குழந்தைகளின் டைப் 1 சர்க்கரை நோய்க்கான காரணங்கள் கண்டறியப்படும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

துவக்க விழாவில், இதயங்கள் அறக்கட்டளை உறுப்பினர் டாக்டர் முருகநாதன், கே.எம்.சி.எச். ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை இயக்குனர் அருள்ராஜ், பினலக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கணேஷ் கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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