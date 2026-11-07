மாஸ்டர்ஸ் தடகள போட்டி :முன்பதிவுகள் வரவேற்பு

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ADDED : நவ 05, 2026 06:54 PM
கோவை: கோயம்புத்துார் மாவட்ட மாஸ்டர்ஸ் தடகள சங்கம் சார்பில் 44வது மாவட்ட அளவிலான மாஸ்டர்ஸ் தடகள போட்டிகள் வரும் 22ம் தேதி கோவை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடக்கிறது. இதில், 30, 35, 40, 45 வயதுக்கும் மேற்பட்டோர் பிரிவுகளில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனியே போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
அதன்படி, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 மீட்டர் ஓட்டம், நடை போட்டி, நீளம் தாண்டுதல், மும்முறை தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல், சங்கிலி குண்டு எறிதல், தொடர் ஓட்டம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் இடம்பெறுகின்றன.
இதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் வரும் 18 முதல் 20 வரை கோவை நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடக்கும் 44வது மாநில மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதியின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவர். முன்பதிவு விபரங்களுக்கு 96006 63369 என்ற எண்ணில் சங்க பொருளாளர் கிஷோர்குமாரை தொடர்புகொள்ளலாம்.