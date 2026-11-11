ஆளத்தெரியாவிட்டால் ராஜினாமா செய்யுங்க! முன்னாள் அமைச்சர் ஆவேசம்
ஆளத்தெரியாவிட்டால் ராஜினாமா செய்யுங்க! முன்னாள் அமைச்சர் ஆவேசம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
பொள்ளாச்சி: ‘ஆட்சி என்பது வெறும் அதிகார நாற்காலியில் அமர்வது மட்டுமல்ல. அந்த பொறுப்புக்கு தகுதியானவர்களாக செயல்பட வேண்டும். ஆளத்தெரியாவிட்டால், ராஜினாமா செய்யுங்கள்,’ என, முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறியுள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அறிக்கை:
தமிழகத்தில், ஒரே நாளில் காவல்துறை அதிகாரி உள்ளிட்ட 12 கொலைகள் நடந்துள்ளன. மக்களின் உயிருக்கும், உடமைக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய காவல்துறைக்கே பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுகிறது. சாமானிய மக்களின் பாதுகாப்புக்கு யார் உத்ரவாதம் அளிப்பது? இதுதான் இன்றைய தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை.
சாமானிய மனிதரிடம், தனது அதிகார பலத்தை காட்டி பொது இடத்திலேயே துணை சபாநாயகர் தாக்குதலில் ஈடுபடுகிறார். பொது வாழ்வில் அடிப்படை நாகரிகம் எங்கே போனது என தெரியவில்லை.
பெண் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிக்கு குறுஞ்செய்திகள் வாயிலாக மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியதாக எம்.எல்.ஏ., மீது குற்றச்சாட்டுகள் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. மற்றொரு புறம் மேகதாது அணை கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை மத்திய அரசின் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டுள்ளனர். அணையை கட்ட யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை என, கர்நாடக முதல்வர் ஆணவத்துடன் பேசுகிறார்.
தமிழகத்தின உரிமைகள், விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்க தமிழக அரசின் எதிர்வினை என்ன என கூற வேண்டும்.
ஆட்சி என்பது வெறும் அதிகார நாற்காலியில் அமர்வது மட்டுமல்ல. அந்த பொறுப்புக்கு தகுதியானவர்களாக செயல்பட வேண்டும். ஆட்சி நடத்துவதற்கான நிர்வாக திறமையும், அரசியல் முதிர்ச்சியும் இல்லாதவர்கள் அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து நீடிப்பதால், மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
திறம்பட ஆளத்தெரியாவிட்டால், ராஜினாமா செய்யுங்கள். தமிழகம் அரசியல் பரிசோதனைகளுக்கான களமல்ல. மக்களின் உயிர், உரிமை பாதுகாப்பு, வாழ்வாதாரம் ஆகியவற்றை சோதனைக்கு உட்படுத்துவது பொறுப்பற்ற ஆட்சியை, தமிழகம் ஒரு போதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது.
இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.