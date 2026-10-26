பெரியோரை மதிப்பதே மனிதப் பண்பு தமிழ்ச் சங்க விழாவில் பேச்சு
பெரியோரை மதிப்பதே மனிதப் பண்பு தமிழ்ச் சங்க விழாவில் பேச்சு
UPDATED : அக் 20, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:24 PM
கோவில்பாளையம்: 'பெரியோரை மதிப்பதே, மனிதப் பண்பு' என தமிழ்ச்சங்க விழாவில் தமிழ் கல்லூரி முதல்வர் திருநாவுக்கரசு பேசினார்.
கவையன்புத்தூர் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில், இலக்கிய சொற்பொழிவு, கோவில்பாளையம், விவேகானந்தா மேலாண்மை கல்லூரியில் நடந்தது.
விழாவில், அன்னூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழ் ஆசிரியை பாமா வரவேற்றார். சிவசக்தி சமூக சேவை அமைப்பின் தலைவர் தங்கராசு தலைமை வகித்து பேசினார்.
பேரூர் தமிழ்க் கல்லூரி முதல்வர் திருநாவுக்கரசு, 'ஓதி உணர்ந்தும், பிறர்க்கு உரைத்தும்,' என்னும் தலைப்பில் பேசுகையில், ‘தாயே தியாகத்தின் மறு உருவம். தாயின் பொறுமைக்கும் சிறப்புக்கும் உலகில் எதுவும் ஈடாகாது. தாயை போற்றி வணங்குபவன் தலைகுனிவை சந்தித்ததில்லை. தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்று நடப்பவர் தோல்வி கண்டதில்லை. பெரியோரை மதித்து பெரும் புகழ் பெறுவதே மனித பண்பு. ஓராயிரம் ஆண்டு பழமையான ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பதை விட அதில் உள்ளவற்றை படித்து அதன்படி வாழ்வதே சிறந்த வாழ்வாகும்’ என்றார்.
விழாவில், 'சிவசக்தி சமூக சேவை மற்றும் அம்மா 93 தாமரை மலர்,' ஆகிய இரு புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன. பணி நிறைவு தலைமை ஆசிரியர் சோமசுந்தரம், பேராசிரியர் நஞ்சையன், பணி நிறைவு ஆசிரியர் நடராஜன், தர்மலிங்கம், செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.