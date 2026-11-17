/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/புதிய கமிஷனர் பொறுப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 08:16 PM
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மேட்டுப்பாளையம்:
திருப்பூர் மாநகராட்சி துணை கமிஷனர் வாசுதேவன், மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி கமிஷனராக பொறுப்பு வகித்து வந்தார். இந்நிலையில் காங்கேயம் கிரேடு 1 நகராட்சி கமிஷனராக பணியாற்றி வந்த பால்ராஜ், பதவி உயர்வு பெற்று, மேட்டுப்பாளையம் செலக்சன் கிரேடு நகராட்சி கமிஷனராக மாற்றப்பட்டார். இவர் இன்று (நவ.,16) நகராட்சி புதிய கமிஷனராக பொறுப்பேற்றார். இவருக்கு நகர மன்ற தலைவர் மெஹரிபா பர்வீன், துணைத் தலைவர் அருள் வடிவு, கவுன்சிலர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.