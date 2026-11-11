நல்லமுடி காட்சிமுனைக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணியருக்கு கட்டுப்பாடு
நல்லமுடி காட்சிமுனைக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணியருக்கு கட்டுப்பாடு
UPDATED : நவ 10, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:01 PM
வால்பாறை: நல்லமுடி காட்சிமுனைக்கு செல்ல, சுற்றுலா பயணியர் கட்டுப்பாடுடன் அனுமதிக்கபடுவர் என, வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்று, வால்பாறைக்கு அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். ஆழியாறு வழியாக வால்பாறைக்கு வருவோர், ஆழியாறு கவியருவி, அட்டகட்டி இருவாச்சிப்பறவை வியூ பாயின்ட், தலநார் வியூ பாயின்ட், நல்லமுடி காட்சி முனை, சின்னக்கல்லார், நீராறு அணை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களை கண்டு ரசிக்க வனத்துறையினர் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.
வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் உள்ளதால் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்டணமாக, 50 ரூபாய் முதல், 100 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், சுற்றுலா பயணியர் வால்பாறைக்கு வந்து செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளதால், பார்வை நேரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நல்லமுடி காட்சி முனைப்பகுதிக்கு சுற்றுலாபயணியர் சென்று வரை காலை, 9:00 மணி முதல் மாலை, 4:00 மணி வரை மட்டுமே பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
யானைகள் நடமாட்டம் இருந்தால் அன்றைய தினம் சுற்றுலா பயணியர் செல்ல அனுமதியில்லை. பிற நாட்களில் வழக்கம் போல் காட்சி முனையை கண்டு ரசிக்கலாம்.
இவ்வாறு, கூறினர்.