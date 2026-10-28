87 பட்டாசு கடைகளுக்கு வருவாய் துறை பரிந்துரை

UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி வருவாய் கோட்டத்தில், 87 பட்டாசு கடைகள் அனுமதிக்காக, மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான, தீபாவளி பண்டிகை வரும், நவ., 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்காக பொதுமக்கள் புத்தாடை, இனிப்புகள் வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். பட்டாசு கடைகள் அமைப்பதற்கு அனுமதி கோரி பலரும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
வருவாய்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'பொள்ளாச்சி வருவாய் கோட்டத்தில், மொத்தம், 131 தற்காலிக பட்டாசு கடைகளுக்கு அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதில், 87 கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து, மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து கடைகள் அமைக்க அனுமதி வழங்கும். அதன்பின், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் பட்டாசு கடை அமைக்க அறிவுறுத்தப்படும். அனுமதி பெற்றவாறு, கடைகளில் வசதிகள், இருப்பு உள்ளதா என, ஆய்வும் செய்யப்படும்,’ என்றார்.