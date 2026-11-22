அரிசி விலை 4 ரூபாய் குறைந்தது வரும் நாட்களிலும் குறைய வாய்ப்பு
அரிசி விலை 4 ரூபாய் குறைந்தது வரும் நாட்களிலும் குறைய வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:14 PM
கோவை: கோவை மாவட்ட அரிசி வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில், அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
கோவை அரிசி வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகள், பொள்ளாச்சி, காரமடை மற்றும் ஊட்டி அரிசி வியாபாரிகள் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
கோவை அரிசி வியாபாரிகள் சங்க செயலாளர் சரவணன் கூறியதாவது:
அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த, சங்கத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த வாரம் அரிசி கிலோவுக்கு ரூ.3 முதல் ரூ.4 வரை குறைந்துள்ளது.
ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து நெல் மற்றும் அரிசி அதிக அளவில் வரத்து வருவதுடன், மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து குறைந்த விலையில் அரிசி கிடைப்பதும் விலை குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பல்வேறு ரக அரிசிகள் ஒரு கிலோ ரூ.45 முதல் ரூ.80 வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. வரும் மாதங்களில் புதிய நெல் வரவால் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
அரசின் விதிமுறைகளின் படி, ஒவ்வொரு வெள்ளி அன்றும், அனைத்து அரிசி வியாபாரிகளும் தங்களது கடைகளில் உள்ள அரிசி இருப்பு விவரங்களை அரசு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய இருக்கிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
அனைத்து அரிசி வியாபாரிகளும் இனி வரும் காலங்களிலும் அரசின் அனைத்து விதிமுறைகளையும், முழுமையாகப் பின்பற்றி, விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் கிடைக்கவும், அனைத்து அரிசி வியாபாரிகள் சங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது என, இக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.