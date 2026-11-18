UPDATED : நவ 18, 2026 08:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:40 PM
செல்வபுரம்: செல்வபுரம் ராமமூர்த்தி வீதியில் ஏராளமான வீடுகள், கடைகள் உள்ளன. 60 அடி அகலம் கொண்ட ரோடு ஆக்கிரமிப்புகளால் 30 அடியாக குறுகியது. ரோட்டின் இரு பக்கமும் கடைகள், அவற்றுக்கான பார்க்கிங்காக மாறியது.
போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. மக்கள் நடக்கவே கஷ்டப்பட்டனர். ரோட்டை ஆக்கிரமித்து 68 கடைகள் இருந்தன. அதிகாரிகள் அவற்றுக்கு ஏற்கனவே நோட்டீஸ் கொடுத்து காலி செய்ய வைத்தனர்.
சிவாலாயா சந்திப்பில் துவங்கி ஒரு கி.மீ நீளத்துக்கு, ரோட்டின் இருபுறமும் இருந்த ஆக்கிரமிப்பை மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவினர், செல்வபுரம் போலீசார் உதவியுடன் நேற்று அகற்றினர்.
ரோட்டை ஆக்கிரமித்து, கடைகளுக்கு சிமென்ட் தளம் அமைத்திருந்தனர். அதை அகற்ற கூடாது என வியாபாரிகள் வாக்குவாதம் செய்தனர். அதையும் மீறி அகற்றப்பட்டன.
மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவு அலுவலர் தாமோதரன், உதவி நகரமைப்பு அலுவலர் அருள்செல்வம், உதவி பொறியாளர் ரவீனா உள்ளிட்டோர் இப்பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
இதேபோல உக்கடம் சாரமேடு அருகே உள்ள திப்புநகரில் ரோட்டை ஆக்கிரமித்துள்ள கட்டடங்களை இடிக்கும் பணியும் நடந்தது. முதல்கட்டமாக 2 கடைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. 3 வீடுகளில் உள்ள மக்கள், மாற்று இடத்துக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.