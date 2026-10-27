தொடர் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம்: கோவில், கவியருக்கு செல்ல தடை
தொடர் கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம்: கோவில், கவியருக்கு செல்ல தடை
ADDED : அக் 26, 2026 07:12 PM
– நிருபர் குழு –: பொள்ளாச்சி, உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் தொடர் மழையால் ரோடுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், வாகன ஓட்டுநர்கள் சிரமப்பட்டனர்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதகிளில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்கிறது. நேற்று (அக்.,25) மதியம் துவங்கிய மழை இடைவிடாமல் இரவு வரை கொட்டியது. இதனால், ரோடுகளில் மழைநீர் வெள்ளமாக ஓடியது. வாகனங்களை இயக்க முடியாமல் ஓட்டுநர்கள் தவித்தனர். பாலக்காடு ரோட்டில் அதிகளவு மழைநீர் ஓடியதால் வாகனங்களில் செல்வோர் திணறினர். சி.டி.சி., மேடு மற்றும் மாரியம்மாள் பள்ளி அருகே மரக்கிளை விழுந்தது.
கரை புரண்டது
பொள்ளாச்சி அருகே பிரசித்தி பெற்ற பாலாற்றங்கரை ஆஞ்சநேயர் கோவிலில், உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளியூரில் இருந்தும் பொதுமக்கள் தரிசனத்துக்காக வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், தொடர் மழை காரணமாகவும், சிற்றோடைகளின் வழியாகவும் நீர் வரத்து அதிகரிப்பால், பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
பாலாறு ஆஞ்சநேயர் கோவில் செல்லும் வழியில் உள்ள தரை மட்ட பாலம் நீரில் மூழ்கியது. இதையடுத்து, பக்தர்கள் நலன் கருதி கோவில் நிர்வாகம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு செல்ல தடை விதித்துள்ளது. நீர்வரத்து குறைந்ததும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என, கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனைமலை அருகே பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, சமத்துார் – பெத்தநாயக்கனுார் ரோடு கெங்கம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. அவ்வழியாக போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
ஆழியாறு கவியருவியில் நேற்று காலையில் சுற்றுலாப்பயணியர் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். மதியம் இடைவிடாமல் மழை பெய்ததால், சுற்றுலாப்பயணியர் செல்ல மீண்டும் தடை விதிக்கப்பட்டது.
உடுமலை
உடுமலை பகுதிகளில் வட கிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், நேற்று, இடி, மின்னலுடன் அதிகன மழை பெய்தது. இதனால், ரோடுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதோடு, கிராமங்களில் ஓடைகள், குளம், குட்டைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது.
திருமூர்த்திமலைப்பகுதிகளில் பெய்த மழையால், பஞ்சலிங்கம் அருவி, காட்டாறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. மலையடிவாரத்தில், பாலாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலை, வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது.
இரவு நேரத்தில், வெள்ள நீரின் அளவு உயர்ந்து, ஆயிரம் கால் மண்டபம் வரை வெள்ளம் கரைபுரண்டது. இதனால், இன்றும் (அக்.,26) அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
கோவிலை சூழ்ந்த மண் மற்றும் கழிவுகளை இன்று (அக்.,26) காலை அகற்றி, துாய்மைப்படுத்தும் பணியில் கோவில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
சாய்ந்த மரங்கள்
பொள்ளாச்சி – பல்லடம் சாலையில், நெகமம், வடசித்தூர் பிரிவு அருகே ரோட்டோரம் இருந்த பெரிய புளியமரம் வேரோடு சாய்ந்தது. அப்போது, போக்குவரத்து இல்லாததால், யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை.
இதைத்தொடர்ந்து பொக்லைன் இயந்திரம் வாயிலாக மரம் அகற்றப்பட்டது. அதன்பின், போக்குவரத்து சீரானது.
உடுமலை முக்கோணம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் இருந்த புளியமரம் வேரோடு சாய்ந்தது. தொடர்ந்து போடிபட்டி–வாளவாடி கிராம இணைப்பு ரோட்டிலும் அலங்கார கொன்றை மரம் அடியோடு சாய்ந்தது. தீயணைப்பு மீட்பு துறையினர், சம்பவ இடத்துக்குச்சென்று, மரத்தை அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தை சீர்படுத்தினர்.
நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்யும் கனமழையால், சோலைாயறு, பரம்பிக்குளம், ஆழியாறு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர துவங்கி உள்ளது.
அமராவதி அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர் வரத்து அதிகரித்தது. நேற்று காலை நிலவரப்படி, அணையின் 90 அடி உயரத்தில், 47.15 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து, வினாடிக்கு, 2,495 கனஅடியாக இருந்தது.
திருமூர்த்தி அணைக்கு, திட்ட தொகுப்பு அணைகளிலிருந்து காண்டூர் கால்வாய் வழியாகவும், பாலாற்றின் வழியாகவும் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், அணை நீர் மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று காலை நிலவரப்படி, 60 அடி உயரத்தில், 40.31 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. அணைக்கு பாலாற்றின் வழியாக வினாடிக்கு, 521 கனஅடி நீரும், காண்டூர் கால்வாய் வழியாக, 743 கனஅடி நீர் என, 1,264 கன அடி நீர்வரத்து இருந்தது. இன்று ஒரே நாளில், திருமூர்த்தி அணை நீர்மட்டம் மூன்று அடி உயர்ந்தது.