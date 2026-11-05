சேவல் சூதாட்டம் 7 பேர் கைது

UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
நெகமம்: கொல்லப்பட்டியில் சேவல் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட, 7 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நெகமம், கொல்லப்பட்டியில் சேவல் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மோகன்ராஜ், 46, என்பவரது தோட்டத்தில் சேவல் வைத்து சூதாட்டம் நடப்பது உறுதியானது.
இதை தொடர்ந்து, சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட புரவிபாளையத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார், - 50, மெட்டுவாவியை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், - 40, போடிபட்டியை சேர்ந்த கார்த்தி, - 38, பெரியபோது கிராமத்தை சேர்ந்த பூபதி, - 50, கொல்லப்பட்டியை சேர்ந்த அருண்குமார், - 30, பல்லடத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன், - 30, என, 7 பேரை கைது செய்தனர். மேலும், 2 சேவல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்து, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.