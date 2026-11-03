/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பெண் பயணி கடத்தி வந்த ரூ.1 கோடி தங்கம் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:43 PM
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கோவை: கோவை விமான நிலையத்தில்,பெண் பயணி எடுத்து வந்த ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான தங்கத்தை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
கோவை விமான நிலையத்திற்கு, ஷார்ஜாவிலிருந்து நேற்று வந்த விமானத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் இருந்தனர். அந்த விமானத்தில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, விமானத்தில் வந்து இறங்கிய பயணிகளின் உடமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தினர். சோதனையில் பெண் பயணி ஒருவர் உள்ளாடைக்குள் பசை வடிவில், 808.27 கிராம் எடையுள்ள தங்கத்தை கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ.1.15 கோடி. அப்பெண்ணிடம் சுங்கத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.