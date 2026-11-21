UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
கோவை: விலைவாசி உயர்வுக்கு மத்தியிலும், கடந்த 10 ஆண்டுகள் கடந்து ஐந்து பானிபூரிகளை ரூ.10 க்கு விற்பனை செய்து வருகிறார் லால் பாபு.
கடையின் மற்றொரு தனிச்சிறப்பாக, பெரிய கேன்களில் ஏராளமான பானிபூரிகளை அடுக்கி வைத்துள்ளனர். பார்ப்பதற்கே வித்தியாசமாகவும், வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையிலும் இந்த ஏற்பாடு அமைந்துள்ளது. சிறிய தள்ளுவண்டிக் கடையாக இருந்தாலும், உணவுப் பொருட்களை நேர்த்தியாக அடுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வது கவனத்தை ஈர்க்கிறது.
சிங்காநல்லுார் சத்யா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அருகே 'கிருஷ்ணா பானிபூரி' என்ற பெயரில் லால் பாபு கடை நடத்தி வருகிறார். இங்கு பானிபூரி மட்டுமின்றி லெமன் பூரி, தயிர் பூரி, மசாலா பூரி, சேவ் பூரி, பேல் பூரி உள்ளிட்ட வகைகளும் ரூ.10 க்கு கிடைக்கின்றன.
பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் கடையைத் தொடங்கியுள்ளார். முதல் நாள் ரூ.30, இரண்டாவது நாள் ரூ.20 மட்டுமே விற்பனையாகியுள்ளது. இதற்கு முன் தனியார் கடையில் பணியாற்றிய இவர், 2016ல் அந்த வேலையை விட்டு முழுநேரமாக பானிபூரி கடையை கவனிக்கத் தொடங்கியுள்ளார்.
தற்போது தனது 22 வயது தம்பி ஷியாம்லால், மனைவியின் தம்பியுடன் இணைந்து கடையை நடத்தி வருகிறார். அண்ணன், தம்பி இருவரும் மாறி மாறி தினசரி வருமானத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.
பல இடங்களில் பானிபூரி விலை ரூ.20 முதல் ரூ.50 வரை விற்கப்படும் நிலையில், தொடர்ந்து ரூ.10 விலையிலேயே விற்பனை செய்து வருவது இவரது தனிச்சிறப்பு. தொப்பி, கையுறை, சமையல் உடை அணிந்து சுகாதாரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர்.