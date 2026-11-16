விதிமீறல் பஸ்களிடம் ரூ.13.96 லட்சம் அபராதம்

UPDATED : நவ 15, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:06 PM
கோவை: கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய கோவை சரகத்தில் ‘பர்மிட்’ இல்லாமல் வாகனம் இயக்குதல் உள்ளிட்ட விதிமீறல்களை கண்டறியும் விதமாக போக்குவரத்து துறையினர் அடிக்கடி சோதனை செய்து நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது.
கணியூர், பொள்ளாச்சி, சிங்காநல்லுார், சூலுார், அன்னுார் உள்ளிட்ட இடங்களில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் தலைமையில் 10 தணிக்கை குழுக்கள், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 4 முதல் 11ம் தேதி வரை 951 வாகனங்களில் சோதனையிட்டன.
இதில், விதிமீறிய 206 வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தமிழகத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய சாலை வரியாக ரூ.13 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 750 வசூலிக்கப்பட்டது. இணக்க கட்டணமாக ரூ.5.5 லட்சம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
அதில், ரூ.85,500 வசூலிக்கப்பட்டது. ‘பர்மிட்’ இல்லாமல் இயக்கப்பட்ட தனியார் பஸ் ஒன்று பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.