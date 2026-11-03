போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ரூ.167.12 கோடி போனஸ்

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ADDED : நவ 02, 2026 11:45 PM
சென்னை: ‘அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு, 167.12 கோடி ரூபாய்க்கு போனஸ் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது’ என, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து தேவையை பூர்த்தி செய்வதில், முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றன. எட்டு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் 21 ஆயிரத்து, 333 பஸ்கள், 10 ஆயிரத்து, 172க்கும் மேற்பட்ட வழித்தடங்கள் வாயிலாக இயக்கப்படுகின்றன. தினமும் 2.18 கோடி மக்கள் பயணம் செய்கின்றனர்.
போக்குவரத்துக் கழக பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அரசு போக்குவரத்து கழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்து 6,001 பேருக்கு, போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையாக, 167.12 கோடி ரூபாய் வங்கிக் கணக்கில் நேற்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.