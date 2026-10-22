ரூ. 20 ஆயிரம் லஞ்சம் ஊராட்சி செயலாளர் கைது

UPDATED : அக் 13, 2026 12:59 AM
ADDED : அக் 13, 2026 12:56 AM
ஊட்டி:
ஊட்டி அருகே, பில் தொகையை விடுவிக்க ஒப்பந்ததாரரிடம் , 20 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி செயலாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டி அருகே, இத்தலார் ஊராட்சியில் செயலாளராக பணிபுரிந்து வந்த கார்த்திக்,30. இவரிடம், ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஒசட்டி பகுதியில், 7.50 லட்சம் ரூபாயில் நீர் தேக்க தொட்டி கட்டுமான பணிக்கான பில் தொகையை விடுவிக்குமாறு ஒப்பந்ததாரர் சரவணன் கூறியுள்ளார்.
அப்போது, பில் தொகையை விடுவிக்க கார்த்திக், 20 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத சரவணன், இது குறித்து ஊட்டியில் உள்ள ஊழல் தடுப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார்.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அறிவுறுத்தல் படி, ரசாயனம் தடவிய, 20 ஆயிரம் ரூபாயை நேற்று மாலை இத்தலார் அலுவலகத்தில் கார்த்திக்கிடம், சரவணன் கொடுத்துள்ளார். அங்கு, மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., ஜாய் தயாள், இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகவடிவு தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கார்த்திக்கை கையும், களவுமாக பிடித்தனர். விசாரணைக்கு பின், கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.