/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூ.23 ஆயிரம் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 03, 2026 01:02 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:02 AM
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கோவை: கோவை, மருதமலை அடிவாரத்தில் உள்ள வடவள்ளி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில், நேற்று மாலை, 4:30 மணிக்கு, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் தலைமையிலான, 8 பேர் கொண்ட குழுவினர் நேற்று திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சார்பதிவாளர் உதயசங்கர் மற்றும் அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த பணியாளர்களிடம் சோதனை செய்தனர். அப்போது, தற்காலிக அலுவல பணியாளராக உள்ள தீபக் என்பவரிடம், 23 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அவரது வங்கி கணக்கில், கடந்த, 6 மாதங்களில், 6 லட்சம் ரூபாய் சந்தேகத்திற்குரிய ஜி-பே பரிவர்த்தனை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.