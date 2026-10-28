ரூ.30 லட்சம் மோசடி வழக்கில்4 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை
ரூ.30 லட்சம் மோசடி வழக்கில்4 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
கோவை: பீளமேடு பகுதியில் பர்னிச்சர் கடை நடத்தி வரும் சிவகுமாருக்கு நண்பர் வாயிலாக, நாமக்கலை சேர்ந்த செந்தில் ராஜா, ஈரோட்டை சேர்ந்த சரவணன் அறிமுகமாயினர்.
2016ல், செந்தில் ராஜா, சரவணன், செந்தில் ராஜாவின் தாயார் பாப்பாத்தி, சரவணனின் தாயார் பார்வதி ஆகியோர், சிவகுமாரை சந்தித்து, தாங்கள் நடத்தி வரும் டெக்ஸ்டைல் மில்லுக்கு எந்திரம் வாங்க பணம் தேவைப்படுவதாகவும், 30 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால், வங்கி கடன் கிடைத்தவுடன் திருப்பி தருவதாகவும் கூறினர். மில் லாபத்தில் பங்கு தருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இவர்களது பேச்சை நம்பிய சிவகுமார், 2016, டிச., 1ல், 30 லட்சம் ரூபாய் கடனாக கொடுத்தார். ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை. கேட்டதற்கு மிரட்டினர். கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீசில் சிவகுமார் புகார் அளித்தார். 4 பேர் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இவர்கள் மீது கோவை ஜே.எம்:7 கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது. விசாரித்த மாஜிஸ்திரேட் இந்திரஜித், குற்றம் சாட்டப்பட்ட செந்தில்ராஜா, சரவணன், பாப்பாத்தி, பார்வதி ஆகியோருக்கு தலா மூன்றாண்டு சிறை, தலா 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.