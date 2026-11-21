/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ.30 லட்சம் கையாடல்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:10 PM
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கோவை: சிவானந்தா காலனி, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ரோட்டை சேர்ந்தவர் மனோஜ் ஷங்லா,24.
மிஸ்ரி ஐ.டி.,சொல்யூஷன்ஸ் என்ற பெயரில் கம்ப்யூட்டர் உதிரிபாகம் விற்பனை நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவரது நிறுவனத்தில் ஈரோடு, பவானி மெயின் ரோட்டை சேர்ந்த சித்திக் அலி,41 பணிபுரிந்து வருகிறார். பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணம் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக 30 லட்சம் ரூபாய் வசூலித்தார். இந்த பணத்தை நிறுனத்திற்கு செலுத்தாமல் கையாடல் செய்தார். இது தொடர்பாக மனோஜ் ஷங்லா போலீசில் புகார் அளித்தார். ரத்தினபுரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.