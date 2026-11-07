கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ரூ.300 கோடி விடுவிப்பு

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ADDED : நவ 06, 2026 09:44 PM
திருப்பூர்: தமிழகத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் கீழ் நகர்ப்புறங்களில் இயங்கும் ரேஷன் கடைகளுக்கு அதன் இயக்க மானியமாக ரூ.300 கோடி ஒதுக்கி அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.கூட்டுறவு துறை சார்பில், 2025 – 26 மற்றும் 2026 – 27 நிதியாண்டுகளுக்கு மொத்த மானியம் ரூ.585.42 கோடி வழங்க வேண்டும் என அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.இது குறித்து கூட்டுறவு துறையினர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் 26,618 முழுநேர மற்றும் 10,710 பகுதிநேர ரேஷன் கடைகள் இயங்குகின்றன. கடந்த 2025 –26 நிதியாண்டுக்கான மொத்த மானியக் கோரிக்கை ரூ.442.71 கோடி. இதில் முன்பணமாக ரூ.300 கோடி மட்டும் வழங்கி, நிலுவை ரூ.142.71 கோடி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரூ.300 கோடியை கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் மாவட்ட வாரியாக நஷ்டத்தில் உள்ள கடைகள் எண்ணிக்கை மற்றும் நஷ்டத் தொகை அடிப்படையில் பிரித்து வழங்குவார்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மகிழ்ச்சி
ரேஷன் கடை பணியாளர் சங்க மாநில தலைவர் ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:
நஷ்டத்தில் இயங்கும் கடைகளில் விற்பனைத் தொகை குறைவாக இருப்பதால் ஊழியர்களுக்குச் சம்பளம் வழங்குவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதனை கருத்தில் கொண்டு ரேஷன் கடை பணியாளர்களின் சம்பளம் தடையின்றி வழங்க வேண்டும், என்று அரசு இந்த மானியத் தொகையை விடுவித்துள்ளது. கடைகள் நஷ்டத்தில் இயங்கினாலும், பொது விநியோகத் திட்டச் செயல்பாடுகள் எவ்விதத் தொய்வுமின்றி சீராக நடைபெற இந்த மானிய முன்பணம் உதவும்.
மேலும், பதிவாளர் மற்றும் மண்டல இணைப் பதிவாளர்கள் மூலம், நஷ்டத்தில் இயங்கும் கடைகளுக்கு இந்த நிதி முறையாக சென்று சேர்வது உறுதி செய்யப்படும்.ஊழியர்கள் உரிய வகையில் சம்பளம் கிடைக்கும் என்று மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.