ரூ.60 லட்சம் 'பாஸ் ஸ்கேம்' மோசடி: தனிப்படையினர் போபாலில் முகாம்
ரூ.60 லட்சம் 'பாஸ் ஸ்கேம்' மோசடி: தனிப்படையினர் போபாலில் முகாம்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
கோவை: தனியார் மருத்துவமனையில், ரூ.60 லட்சம் பாஸ் ஸ்கேம் மோசடியில் தொடர்புடைய நபர்களை பிடிக்க, சைபர் கிரைம் தனிப்படையினர் போபாலில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
இதன்படி, தனியார் நிறுவன ஊழியர்களின் மொபைல் எண்ணுக்கு, நிறுவன உரிமையாளர்(பாஸ்) போல குறுஞ்செய்தி அனுப்புகின்றனர்.
நிறுவன பில் தொடர்பாக அனுப்பும் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் அனுப்பவும் என்று குறுஞ்செய்தி சொல்கிறது. ஊழியர்களும் பணத்தை அனுப்பி விடுகின்றனர். பின்னர் விசாரித்தால்தான் அது மோசடி என தெரியவருகிறது.
கோவையிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், இதே போல குறுஞ்செய்தி அனுப்பி மர்ம ஆசாமிகள், 60 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாக, சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
ம.பி.மாநிலம் போபாலை சேர்ந்த ஒரு கும்பல் மோசடி செய்தது தெரிந்தது. அவர்களை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் போபால் விரைந்துள்ளனர்.