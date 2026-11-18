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ADDED : நவ 17, 2026 10:40 PM
சூலுார்: ராமையா நகரை சேர்ந்தவர் பவித்ரன், 23. இவரது டெலிகிராமிற்கு பகுதி நேர வேலை இருப்பதாக தகவல் வந்தது. இதை நம்பிய பவித்ரன் துவக்கத்தில் அவர்கள் கொடுத்த இலவச டாஸ்க்குகளை செய்து ரூ.766 பெற்றார். தொடர்ந்து பணம் பெற, முதலீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. பல கட்டங்களாக பவித்ரன், ரூ.6.94 லட்சத்தை மோசடி நபர்களின் வங்கிக்கணக்கிற்கு அனுப்பினார். அதன்பின் தகவல் அனுப்பியவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
* மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகையை சேர்ந்த செந்தில்குமார், 54 என்பவர் போக்குவரத்து விதிமீறல் செய்ததாகவும் அதற்கான தொகையை செலுத்துமாறும் ‘லிங்க்’ அனுப்பப்பட்டது. அதை தொட்ட உடன் மொபைல்போன் ‘ஹேக்’ செய்து, வங்கிக்கணக்கில் இருந்து ரூ.2.07 லட்சம் திருடப்பட்டது. புகார்களின் பெயரில் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் இவ்விரு வழக்குகள் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.