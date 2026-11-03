ரூ.1.15 கோடி தங்கம் கடத்திய பெண்ணுக்கு நீதின்ற காவல்
ரூ.1.15 கோடி தங்கம் கடத்திய பெண்ணுக்கு நீதின்ற காவல்
ADDED : நவ 03, 2026 05:23 PM
கோவை: கோவை விமான நிலையத்திற்கு, கடந்த 2ம் தேதி, ஷார்ஜாவிலிருந்து ஏர் அரேபியா விமானம் வந்தது.
திருச்சி சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பயணிகளை சோதனையிட்டனர். அப்போது திருச்சி, மேல சிந்தாமணியை சேர்ந்த ஜாகிர்உசேன் மனைவி காதுன்பீவி,41, என்பவரை மடக்கி பிடித்து சோதனையிட்டபோது முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தார். அவரது பேக்கை சோதனையிட்ட போது எந்த பொருளும் சிக்கவில்லை. அவர் மீது சந்தேகம் வலுக்கவே, பெண் அதிகாரிகள் தனி அறைக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர். அப்போது உள்ளாடையில், பேடில் மறைத்து, 808 கிராம் தங்கம் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. அதன் மதிப்பு, 1.15 கோடி ரூபாய். அவரை கைது செய்து, கோவை சி.ஜே.எம்., கோர்ட்டில் நேற்று ஆஜர்படுத்தினர். காதுன்பீவியை வரும் 17ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி சிவகுமார் உத்தரவிட்டார். அவர் கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.